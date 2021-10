Vitesse-trainer Letsch kan boosheid en frustratie niet verbergen

Vitesse-trainer Thomas Letsch liet zijn frustraties na de 1-2 nederlaag in de Conference League tegen Stade Rennes donderdagavond de vrije loop. Zijn ploeg ging rusten met een 1-0 voorsprong, maar stapte na negentig minuten als verliezer van het veld. De coach van de Arnhemmers baalt met name van het optreden van de arbitrage rond de gelijkmaker na rust. Ondanks de verliespartij benadrukt Letsch in gesprek met ESPN dat hij vooral ook trots is op zijn ploeg.

Vitesse maakte het Stade Rennes lastig in GelreDome en kwam na een halfuur spelen op voorsprong via Maximilian Wittek. Na rust voerde de club uit de Ligue 1 de druk op en viel de gelijkmaker in de 54ste minuut. Serhou Guirassy scoorde vanaf elf meter, maar voordat scheidsrechter Kevin Clancy naar de stip wees had hij volgens Letsch moeten fluiten voor een overtreding op de middenlijn op Riechedly Bazoer, die daarbij geblesseerd raakte. “Dit is erg frustrerend. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en hebben negentig minuten lang gevochten. Als ik dan kijk naar de situatie bij het tegendoelpunt… Het was een duidelijke overtreding, de bal was niet eens in de buurt. Uiteindelijk moesten we hem wisselen vanwege een blessure”, aldus Letsch. “Dus ik ben erg boos en teleurgesteld op het einde.”

Twintig minuten voor tijd tekende invaller Kamaldeen Sulemana voor het winnende doelpunt namens Stade Rennes. “Het tweede tegendoelpunt was een fout van onze kant. We hebben nog kansen gekregen, maar die wisten we niet te benutten. Er is een mix van trots, teleurstelling en boosheid”, zegt de Vitesse-trainer. Ruim een kwartier voor tijd liep Rennes-verdediger Loïc Badé tegen zijn tweede gele kaart aan. Ook met een man meer slaagde Vitesse er in de slotfase niet in om de gelijkmaker af te dwingen. “Iedereen kan zien wat voor kwaliteit Stade Rennes in de ploeg heeft. Het was voor ons niet mogelijk om ze hoog onder druk te zetten. Maar desondanks waren we gevaarlijk en kregen we onze kansen.”

“In de tweede helft zag je dat ze met een andere spirit uit de kleedkamer kwamen. Maar nogmaals: het eerste tegendoelpunt had niet mogen tellen. Daarom ben ik boos”, benadrukt Letsch. “Ik ben blij met het optreden van mijn team. Maar uiteindelijk draait het om punten en vandaag blijven we achter zonder punten.” Met drie punten uit twee wedstrijden staat Vitesse op de derde plaats in de groepsfase van de Conference League. Tottenham Hotspur en Stade Rennes hebben allebei vier punten, al heeft de Engelse club een beter doelsaldo. Over twee weken, op donderdag 21 oktober, krijgt Vitesse bezoek van Tottenham.