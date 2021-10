Roger Schmidt heeft aandacht voor uitblinker: ‘Ik ben heel blij voor hem’

Donderdag, 30 september 2021 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:03

Roger Schmidt is als vanzelfsprekend tevreden met de overwinning die PSV boekte op bezoek bij Sturm Graz (1-4). De trainer van de Eindhovenaren licht na afloop in het bijzonder Joël Drommel uit. De doelman van PSV ging zaterdag tegen Willem II (2-1 verlies) behoorlijk in de fout, maar onderscheidde zich donderdag in de Europa League met een prachtige redding. "Joël was heel belangrijk. Ik ben blij voor hem", zo prijst Schmidt zijn keeper bij ESPN.

Drommel verrichte in de 65e minuut belangrijke reddingen op twee kopballen achter elkaar. "Afgelopen zaterdag zat het hem tegen Willem II niet mee, maar ik heb altijd geloofd dat hij een goede doelman is", aldus Schmidt, die minder gelukkig was met de rode kaart voor Ibrahim Sangaré. De middenvelder van PSV kwam bij het afschermen van de bal licht met de hand in het gezicht bij Andreas Kuen en kreeg zijn tweede gele kaart. Schmidt vindt die straf niet terecht.

Vanaf minuut 2:05 is een belangrijke redding te zien die Joël Drommel verrichtte tegen Sturm Graz.

"Ik vind het zonde dat wij Ibrahim Sangaré in de slotfase nog verliezen door een tweede gele kaart. Bij de tweede gele kaart vond ik dat hij hem bijna niet aanraakte. Ik vond het geen kaart. Bij de eerste gele kaart had hij zich beter moeten gedragen en liet hij zich provoceren. Voor ons is het hartstikke zonde dat hij er niet bij is tegen AS Monaco, want hij is een doorslaggevende speler voor ons."

Voor het overige heeft Schmidt niets te klagen over zijn ploeg. "We zijn heel blij. We hebben de eerste vijftig minuten heel goed gespeeld en daarna zakte het wel wat in, omdat we een beetje spanning verloren. Maar we staan er een stuk beter voor in de groep en hebben het in eigen hand. Het is nog steeds een lange weg te gaan om ons te plaatsen, maar dit was een eerste stap. Dit moeten we doorzetten."

Reactie van Joël Drommel

Drommel zelf verscheen na de wedstrijd opgetogen voor de camera. "Ik had een hele moeilijke week voor mezelf", aldus de keeper. "Iedereen heeft het gezien. Ik voelde me heel erg schuldig, want door mij hadden we echt verloren. Dan probeer je het zo goed mogelijk te doen in de volgende wedstrijd, en ik denk dat ik vandaag wel een paar keer belangrijk was. Ik heb ook hele mooie goals gezien. Ik moet de hele wedstrijd gefocust blijven, dat is ook een leerproces voor mij, maar dat komt zeker goed. Ik ben blij hoe het nu gaat, het kan altijd beter. Ik blijf keihard werken en dan komt het vanzelf."