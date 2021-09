Marseille en Galatasaray in evenwicht in door vuurwerk ontsierd duel

Donderdag, 30 september 2021 om 23:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:19

Olympique Marseille en Galatasaray hebben donderdagavond de punten gedeeld in Groep E van de Europa League. De thuisploeg van trainer Jorge Sampaoli creëerde kans op kans, maar slaagde er uiteindelijk niet in om de ban te breken. Door het gelijkspel blijft Galatasaray koploper in de poule met vier punten uit twee duels, terwijl Marseille met twee punten de derde plaats bezet. Het duel in Frankrijk werd zo'n tien minuten onderbroken nadat beide supporters elkaar bekogelden met vuurwerk. Lazio rekende in dezelfde groep met 2-0 af met Lokomotiv Moskou. Het puntenverlies van l'OM is voor de coëfficiëntenranglijst gunstig voor Nederland, dat momenteel in directe achtervolging is op Frankrijk.

Trainer Fatih Terim had bij Galatasaray een basisplek ingeruimd voor onder meer Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu, terwijl Ryan Babel genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. De kansen voor beide ploegen waren in de beginfase op één hand te tellen. Met een half uur op de klok stichtte Amine Harit het eerste gevaar in het Stade Vélodrome. De aanvallende middenvelder zette een goede combinatie op met Dimitri Payet, maar kwam vervolgens in kansrijke positie niet tot een schot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tien minuten voor rust was Cengiz Ünder alsnog dicht bij de openingstreffer. De buitenspeler dwong Fernando Muslera tot een uiterste redding met een geplaatst schot van een meter of 25. Hierna werd het spel kortstondig stilgelegd. Supporters van Galatasaray zorgden voor de nodige chaos door vuurwerk in de vakken met supporters van de thuisploeg te gooien. Scheidsrechter Pawel Raczkowski telde acht minuten blessuretijd. In de slotseconde van de eerste helft kreeg Kerem Aktürkoglu de kans om Cim Bom tegen de verhouding in op voorsprong te schieten. De aanvaller faalde echter oog in oog met doelman Pau López.

Bamba Dieng kreeg na rust de uitgelezen kans om de score alsnog te open. Ünder werd de diepte ingestuurd en gaf de bal breed op de meegelopen Senegalees, die vervolgens een teenlengte te kort kwam om de bal binnen te schuiven. Het regende in de tweede helft kansen voor Marseille. Na een uur slaagde ook Mattéo Guendouzi er niet in om de bal van één meter in een leeg doel te schieten. De middenvelder werd tien minuten voor tijd aangetikt door Victor Nelsson. Arbiter Raczkowski wees naar de stip, maar kwam hier na tussenkomst van de VAR alsnog op terug. Zo deelden Marseille en Galatasaray uiteindelijk de punten.