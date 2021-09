Uitmuntende prestaties brengen Nederland flinke stap dichter bij CL-tickets

Donderdag, 30 september 2021

Nederland heeft ook in de tweede Europese speelronde uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. Nederland kwam dicht bij een gouden score, maar Vitesse ging in eigen huis uiteindelijk onderuit tegen Stade Rennes. Wel wonnen Ajax, PSV, AZ én Feyenoord hun wedstrijd. Daarmee loopt Nederland, het best scorende land dit seizoen van allemaal, weer flink in op het matig presterende Portugal. Frankrijk deed het iets beter, maar zag Nederland toch iets dichterbij komen.

Per overwinning schrijft Nederland 0,4 punt bij, waardoor de vier zeges in totaal 1,6 punt opleveren. Voor concurrent Portugal levert elke zege 0,333 punt op. De Zuid-Europeanen zagen Sporting Portugal en FC Porto verliezen, maar Benfica en Sporting Braga wisten hun duel wél te winnen: in totaal 0,667 punt (afgerond) voor de Portugezen dus. Frankrijk, een andere concurrent op lange termijn, schreef in totaal 1,333 punt bij dankzij de zeges van Paris Saint-Germain, Olympique Lyon en Stade Rennes, plus het gelijkspel van AS Monaco en Olympique Marseille. Lille OSC verloor zijn duel en leverde dus geen bijdrage voor de Fransen.

De coëfficiëntenranglijst per 30-09-2021

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 46,415 (+1,333) 34,915 6/6 6. Portugal 45,216 (+0,667) 35,550 4/6 7. Nederland 36,500 (+1,600) 33,600 5/5 8. Oostenrijk 32,650 (+0,600) 22,300 4/5 9. Rusland 31,682 (+0,800) 19,082 3/5 10. Schotland 31,300 (+0) 27,300 2/5 11. Oekraïne 30,600 (+0,200) 22,600 3/5 12. Servië 28,875 (+1,000) 21,500 2/4 13. België 28,000 (+0,800) 25,400 4/5

Nederland is op de coëfficiëntenranglijst bezig aan een inhaalrace die op lange termijn succesvol zou kunnen worden. Het gat naar Portugal en Frankrijk is op dit moment enorm, waardoor Nederland dit seizoen op de zevende plek zal eindigen. Na dit seizoen valt echter de score uit 2017/18 weg en voor Nederland betekent dat het wegvallen van een dramatische score, waardoor het land direct een gigantische stap voorwaarts zal zetten richting de twee concurrenten.

Zoals gezegd moet Nederland vooral naar de lange termijn kijken. Zodra de score uit het seizoen 17/18 op 1 juli 2022 wegvalt, neemt Nederland een stap voorwaarts. Alleen al deze speelronde werd het gat naar Portugal verkleind met bijna een vol punt: het gat op de stand vanaf 1 juli 2022 bedraagt nu 1,9 punt tot de Portugezen en slechts 1,3 tot Frankrijk. Dat is belangrijk, omdat landen in de top 6 van de ranglijst twee deelnemers leveren voor de groepsfase van de Champions League. Op de zevende plek heeft Nederland nu maar één vaste deelnemer aan die groepsfase.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +1,333 PSG +0,333 | Lille +0 | Lyon +0,333 | Rennes +0,333 | Marseille +0,167 | Monaco +0,167 Portugal +0,667 Sporting Portugal +0 | Benfica +0,333 | FC Porto +0 | Sporting Braga +0,333 Nederland +1,600 Ajax +0,4 | PSV +0,4 | AZ +0,4 | Feyenoord +0,4 | Vitesse +0 Oostenrijk +0,600 RB Salzburg +0,4 | Rapid Wien +0 | LASK +0,2 | Sturm Graz +0 Schotland +0 Rangers +0 | Celtic +0 Rusland +0,800 Zenit +0,4 | Lokomotiv Moskou +0 | Spartak Moskou +0,4 Oekraïne +0,200 Shakhtar Donetsk +0,2 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0 Servië +1,000 Partizan Belgrado +0,5 | Rode Ster Belgrado +0,5 België +0,800 Club Brugge +0,4 | AA Gent +0,4 | Royal Antwerp +0 | KRC Genk +0

