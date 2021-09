Harry Kane veegt vloer aan met NS Mura ondanks prachtige goal Kous

Donderdag, 30 september 2021 om 22:56 • Laatste update: 23:09

Tottenham Hotspur heeft uitstekende zaken gedaan tijdens de tweede groepswedstrijd van de Conference League. De ploeg van trainer Nuno Espírito Santo was in eigen huis met 5-1 te sterk voor NS Mura. Invaller Harry Kane was met een hattrick de grote man. Dele Alli en Giovani Lo Celco namen de andere Londense doelpunten voor voor hun rekening; Ziga Kous zorgde op fraaie wijze voor de eretreffer. Door de zege bezet Tottenham de eerste plaats in Groep G, waar ook Vitesse deel van uitmaakt, met vier punten uit twee duels.

Tottenham was er alles aan gelegen om de kater weg te spoelen na de verloren stadsderby tegen Arsenal (3-1) van afgelopen zondag. Nuno stuurde tegen de regerend kampioen van Slovenië voornamelijk jongelingen het veld in. Zo kreeg onder andere de zeventienjarige Dane Scarlett als vervanger van Kane een kans in de basis. De score werd na drie minuten al geopend door the Spurs. De bal viel met het nodige geluk voor de voeten van Alli, die vervolgens gevloerd werd door de wild uitkomende doelman Matko Obradovic. Scheidsrechter Yigal Frid wees gedecideerd naar de penaltystip, waarna de middenvelder van Tottenham zelf de score vanaf elf meter opende: 1-0.

Binnen tien minuten wisten de Engelsen de marge al te verdubbelen. Een lepe bal van Harry Winks werd opgepikt door Lo Celso, die vanuit een lastige hoek met een diagonaal schot fraai binnenschoot: 2-0. De thuisploeg bepaalde in de eerste helft het spel, maar slaagde er na de sterke openingsfase niet in om de score voor rust verder uit te bouwen. Tottenham begon slap aan de tweede helft en kreeg hiervoor direct de rekening gepresenteerd. Een afgeslagen hoekschop kwam voor de voeten van Kous, die zich niet bedacht en de bal in één keer op de slof achter doelman Pierluigi Gollini schoot: 2-1.

De spanning leek door de aansluitingstreffer van Mura terug in de wedstrijd te komen. Voor Nuno was de 2-1 echter het sein om Kane, Heung Min-Son en Lucas Moura na een uur spelen binnen de lijnen te brengen. De driedubbele wissel sorteerde meteen effect, want de Braziliaanse aanvaller bediende Kane met een voorzet op maat. De aanvoerder schoot vervolgens onberispelijk binnen: 3-1. Een kwartier voor tijd werd de marge verder vergroot. Son hield het overzicht en bediende Kane, waarna de sterspeler van Tottenham simpel binnen kon schuiven: 4-1. Het slotakkoord was opnieuw voor Kane. Op aangeven van Lo Celso was de hattrick van Kane een feit: 5-1.