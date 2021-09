Feyenoord verslaat Slavia Praag in wedstrijd met twee gezichten

Donderdag, 30 september 2021 om 22:52 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft ternauwernood een overwinning geboekt in de tweede groepswedstrijd van de Conference League. De ploeg van Arne Slot begon wervelend tegen Slavia Praag en kwam binnen 24 minuten op een 2-0 voorsprong, maar werd in de tweede helft teruggedrukt, incasseerde een doelpunt en kwam meermaals met de schrik vrij: 2-1. Door de overwinning gaat Feyenoord met vier punten aan de leiding in Groep F. Union Berlin won in dezelfde poule met 3-0 van Maccabi Haifa en heeft net als Slavia drie punten verzameld.

Slavia werd vorig seizoen ongeslagen kampioen van Tsjechië en won de beker; dit seizoen verzamelde de club 22 punten uit 8 wedstrijden. In de laatste 3 officiële wedstrijden scoorde Slavia liefst 13 keer, maar toch wist Feyenoord vanaf het begin de overhand te nemen. Binnen het kwartier werd dat overwicht uitgedrukt in de score. In de achtste minuut schoot Guus Til uit een lastige hoek op keeper Ales Mandous, maar even later vuurde Orkun Kökçü een hard en zuiver afstandsschot af in de rechterhoek: 1-0. Bryan Linssen kreeg een goede kans om de marge te verdubbelen in de achttiende minuut, toen hij de bal verlengde na een kopbal van Luis Sinisterra, maar stuitte van dichtbij op Mandous.

Halverwege de eerste helft volgde de verdiende 2-0 van Feyenoord. De thuisploeg forceerde balverlies van Alexander Bah en lanceerde een tegenaanval. De opgestoomde Tyrell Malacia vond Linssen, die bij de tweede paal Lukas Masopust aftroefde en raak kopte. Feyenoord kwam in het restant van de eerste helft niet in de problemen. De thuisploeg bleef druk zetten, waardoor Slavia niet in het eigen spel kwam. Na de pauze zorgde Linssen voor de eerste doelpoging, maar voetbalde Slavia wel wat vaker op de helft en in het doelgebied van Feyenoord. De thuisploeg moest juist meer verdedigen; de felheid van de eerste helft was niet meer te bekennen in het spel.

Vanwege de 2-0 voorsprong hoefde Feyenoord zich geen grote zorgen te maken, maar na 62 minuten vond Slavia de aansluiting. Tomás Holes, bekend van zijn doelpunt en assist in de achtste finale van het EK tegen Oranje, stond volledig vrij en kopte raak na een vrije trap van collega-international Petr Sevcik. Zorgwekkend voor Feyenoord was dat het nauwelijks meer aan voetballen toekwam. Een schot van Ivan Schranz werd vlak voor het doel ternauwernood geblokt door Malacia, waarmee hij de gelijkmaker voorkwam. De slotfase werd ontsierd door overtredingen, gele kaarten en opstootjes, waardoor de tijd in het voordeel van Feyenoord wegtikte.