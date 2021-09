Kamaldeen Sulemana onderscheidt zich tegen Vitesse; Bazoer valt uit

Donderdag, 30 september 2021 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:53

Vitesse is er donderdagavond niet in geslaagd om in de Conference League een resultaat neer te zetten tegen Stade Rennes. De ploeg van Thomas Letsch kon in de eerste helft goed meekomen met de Franse opponent, maar moest na rust buigen: 1-2. Kamaldeen Sulemana kwam in de rust binnen de lijnen en maakte het verschil namens Stade Rennes. Ook toen de bezoekers twintig minuten voor tijd met een man minder kwamen te staan, wist Vitesse geen punt aan het duel over te houden.

Bij Vitesse ging het in aanloop naar het duel met Rennes vooral over Oussama Tannane, die door Letsch uit de selectie is gezet en voorlopig niet welkom is bij de Arnhemmers. Hij is er ook zondag niets bij als Vitesse Feyenoord ontvangt. Ook bij Rennes een opvallende afwezige bij de aftrap, daar Sulemana genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. De reserverol was vermoedelijk te wijten aan het feit dat de ploeg komend weekend tegen Paris Saint-Germain speelt in de Ligue 1. Sulemana zou uiteindelijk in de tweede helft binnen de lijnen worden gebracht.

Vitesse begon opvallend goed aan het duel en noteerde in de beginfase ook de beste mogelijkheden. Een kopbal van Loïs Openda na een voorzet van Danilho Doekhi ging echter maar net langs de linkerpaal. Ook een schot van Matús Bero op aangeven van Openda leverde geen treffer op. Aan de andere kant kwam Rennes er gevaarlijk uit via Serhou Guirassy, die rakelings naast schoot na een vlot lopende aanval. Na een half uur spelen kwam Vitesse dan alsnog verdiend op voorsprong. Na een voorzet vanaf rechts van Openda haalde Maximilian Wittek voortreffelijk uit via de onderkant van de lat: 1-0.

Met onder meer Sulemana als frisse kracht kantelde het spelbeeld in de tweede helft volledig. De Fransen kwamen er bij tijd en wijle gevaarlijk uit en dat leidde na vijf minuten tot de gelijkmaker. Doelman Markus Schubert vergreep zich aan de ontsnapte Loum Tchaouna en zag scheidsrechter Kevin Clancy naar de stip wijzen. Guirassy benutte het buitenkansje en schoot Rennes langszij: 1-1. Nadat Bazoer vervolgens geblesseerd uitviel, volgde voor Vitesse twintig minuten voor tijd de volgende tik. Sulemana ontving de bal bij de tweede paal, controleerde beheerst en vond met een bekeken schot de verre hoek: 1-2.

Even daarvoor had Sulemana met een schot al de binnenkant van de paal geraakt. Vitesse leek amper van slag door de achterstand en kwam een kwartier voor tijd met een man meer te staan, toen Loïc Badé zich vergreep aan de veel te snelle Openda en zijn tweede gele kaart kreeg. Openda had niet veel later zelf de uitgelezen kans om Vitesse naast Rennes te schieten, maar zijn schot op aangeven van Eli Dasa ging langs de linkerpaal. Vitesse wacht door de nederlaag al drie duels op een thuiszege en mag daar zondag tegen Feyenoord verandering in proberen te brengen.