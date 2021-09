Bryan Roy meldt zich op Twitter en is niet van plan taakstraf uit te voeren

Bryan Roy is één dag na zijn afscheid van het platform alweer terug op Twitter. De oud-aanvaller werd donderdag veroordeeld tot een taakstraf (en voorwaardelijke gevangenisstraf) vanwege het bedreigen van demissionair ministerpresident Mark Rutte, maar is niet van plan om die uit te voeren.

"Mark kan die hele taakstraf in z'n naad douwen", schrijft Roy in gebrekkig Nederlands op Twitter. De voormalig Oranje-international kreeg die taakstraf donderdag opgelegd vanwege een dreigtweet aan het adres van Rutte. In april zette Roy op Twitter: 'Headshot krijgt-ie straks.’ Het leverde hem een werkstraf van tachtig uur op plus een maand voorwaardelijke celstraf. De rechter legde daarbij een proeftijd van twee jaar op.

Mark kan die hele taakstraf in ze naat douwe..???? pic.twitter.com/d1fW1XTLLY — Bryan Roy (@BryanRoyAjax) September 30, 2021

Roy zette woensdag zijn Twitter op non-actief en riep zijn volgers op om hem te volgen op chatdienst Telegram. In de vroege donderdagavond meldde de voormalig Ajacied zich plots weer. "Beste volgers, ik ben er weer!", schreef hij begeleid met een hoop lachende-huilemoji's. Daarna maakte hij dus de taakstraf die hem werd opgelegd belachelijk. Bij die laatste post zet Roy een screenshot gerelateerd aan coronavaccinatie.

Daarmee gebeurt wat het Openbaar Ministerie en de rechter al vreesde: dat Roy gewoon verdergaat met het verspreiden van complottheorieën. "De voorwaardelijke celstraf krijgt hij vooral omdat hij zich niet heeft gedistantieerd van zijn bedreiging en ook daarna nog in herhaling viel", zo schreef verslaggever Saskia Belleman van De Telegraaf donderdag vanuit de rechtbank. "De rechter hoopt dat de celstraf die hem boven het hoofd hangt voldoende prikkel zal zijn om zich te beheersen."