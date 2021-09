Gudmundsson verrast Milan van Dongen: ‘Jij vergelijkt je met Ronaldo?’

Donderdag, 30 september 2021 om 22:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:03

AZ wist donderdagavond wederom geen potten te breken in de tweede groepswedstrijd van de Conference League, maar kwam er tegen het Tsjechische Jablonec wel mee weg. Albert Gudmundsson kroonde zich tot man van de wedstrijd met de enige treffer. Opvallend genoeg trok de aanvaller na afloop van het duel bij ESPN de vergelijking met Cristiano Ronaldo, die hij woensdagavond slecht vond spelen tegen Villarreal.

"Het was geen makkelijke wedstrijd", aldus Gudmundsson na afloop. "De eerste helft was niet goed. Van mijn kant niet, maar ook van de andere spelers niet. We leden veel balverlies. Maar ik heb gisteren ook Manchester United - Villarreal gezien. Cristiano Ronaldo speelde een slechte wedstrijd, maar hij scoorde wel de winnende goal. Dat is uiteindelijk wat telt." Journalist Milan van Dongen reageert met een knipoog: "Jij maakt gewoon even de vergelijking met Ronaldo." Gudmundsson: "Ik zeg niet dat ik de vergelijking maak met Ronaldo. Tegen Randers speelden we ook slecht en toen scoorden we niet. Dat lukte nu gelukkig wel."

Gudmundsson ?? ? @Cristiano "Ik heb Man United gezien. Ronaldo speelde ook slecht gisteren, maar scoorde de winnende." #AZJAB pic.twitter.com/YaaIHOrYZz — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2021

"Ik vond dat we de tweede helft beter speelden", gaat Gudmundsson verder bij AZ TV. "Ik denk dat wij wel goed tussen de linies liepen in de eerste helft, maar mijn passes waren niet goed genoeg. Als ik beter had gespeeld, was onze eerste helft ook beter gegaan. Ik bleef mezelf motiveren om het de tweede helft beter te doen. Dat lukte, waardoor ik tot scoren kwam. Ik wil niet te veel credits voor het doelpunt, want die kwam meer van de andere jongens. "

AZ was aan de stand verplicht om een resultaat neer te zetten tegen Jablonec, daar de Alkmaarders tijdens de eerste groepswedstrijd ook al punten morste tegen Randers (2-2). Na een uiterst teleurstellende eerste helft trok de ploeg van trainer Pascal Jansen na rust alsnog aan het langste eind. Jesper Karlsson bediende op de linkerflank de opgekomen Owen Wijndal, die met een lage voorzet tot aan de tweede paal een intikker bood aan Gudmundsson: 1-0. AZ had de score kunnen vergroten, maar Karlsson en Gudmundsson mikten daarna net naast het doel. Zondag gaat AZ op bezoek bij SC Cambuur.