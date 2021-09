Feyenoord haalt gram op Twitter na doelpunt van Kökçü tegen Slavia Praag

Donderdag, 30 september 2021 om 21:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:44

Feyenoord haalt zijn gram na het openingsdoelpunt van Orkun Kökçü in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag. De middenvelder zette zijn ploeg met een zuiver afstandsschot op voorsprong in de veertiende minuut. Feyenoord plaatst vervolgens een cynische tweet, met het citaat: 'Hij moet meer scoren'. De tweet wordt begeleid door een foto van een juichende Kökçü na zijn treffer.

Mogelijk refereert Feyenoord aan kritiek die zaterdag werd geuit in een uitzending van FC Rijnmond. Journalist Emile Schelvis zag dat Joey Veerman werd toegezongen door de supporters van Feyenoord in de wedstrijd tegen sc Heerenveen en verbond daar zijn conclusies aan. "Het is wel duidelijk voor wie Het Legioen hem wil zien. Als je kijkt naar de cijfers van Kökcü: twaalf officiële wedstrijden zonder goals of assists. Hij moet blijkbaar in een andere rol spelen, veel meer controlerend. Maar daar is hij de speler niet naar."

Clubwatcher Dennis van Eersel uitte ook kritiek op de spelmaker van Feyenoord. "Langzamerhand moeten we de conclusie trekken dat hij te weinig goals en assists levert om de positie op tien in te vullen. Ik denk dat hij op een andere positie op het middenveld beter tot zijn recht komt." Overigens gaf Kökçü in maart in een interview met ESPN zelf toe dat hij vaker moest scoren, nadat hij tegen FC Emmen (1-1) een doelpunt maakte. "Dit is het begin", zei hij daar toen over.

Feyenoord kende een sterke start tegen de kampioen van Tsjechië. In de achtste minuut schoot Guus Til uit een lastige hoek op keeper Ales Mandous, maar even later vuurde Kökçü een hard en zuiver afstandsschot af in de rechterhoek: 1-0. Bryan Linssen kreeg een goede kans om de marge te verdubbelen in de achttiende minuut, toen hij de bal verlengde na een kopbal van Luis Sinisterra, maar stuitte van dichtbij op Mandous. Halverwege de eerste helft volgde de verdiende 2-0 van Feyenoord. De thuisploeg forceerde balverlies van Alexander Bah en lanceerde een tegenaanval. De opgestoomde Tyrell Malacia vond Linssen, die bij de tweede paal Lukas Masopust aftroefde en raak kopte.