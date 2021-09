Owen Wijndal lacht om ijszak op ‘gevoelige’ plek: ‘Gewoon, een goeie plek’

Donderdag, 30 september 2021 om 21:06 • Dominic Mostert

Owen Wijndal maakte de Conference League-wedstrijd tussen AZ en Jablonec (1-0) donderdag niet af. De linksback van AZ werd dertien minuten voor tijd gewisseld en werd vervolgens door de camera's vastgelegd toen hij een ijszak in zijn broek deed. Kenneth Perez vroeg zich in de studio van ESPN lachend af of Wijndal een 'zware avond' achter de rug heeft, maar dat ontkent hij: Wijndal geeft wel aan dat het gevoelig is rond zijn schaamstreek.

"Gewoon op een goeie plek", reageert Wijndal lachend op de vraag waar hij de ijszak liet. "Een beetje rondom de schaamstreek, omdat het daar de laatste tijd een beetje gevoelig is. Daarom heb ik ‘m daar. Ik snap dat het er grappig uitzag.” Wijndal maakte de laatste drie wedstrijden niet af en werd zondag tegen Go Ahead Eagles (5-0 zege) al in de pauze naar de kant gehaald. "We spelen veel wedstrijden in korte tijd. Ik wil gewoon zo lang mogelijk spelen en een heel seizoen. Ik hoop tegen SC Cambuur gewoon veel te kunnen spelen en tijdens de interlandperiode even te rusten." Wijndal miste door een liesblessure de voorbereiding en het begin van het nieuwe seizoen, waardoor hij nu goed op zichzelf past.

Waar zat die ijszak, Owen? ???? pic.twitter.com/4tMC2EzcDB — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2021

In de studio zegt Kees Kwakman te hopen dat Wijndal geen serieuze blessure krijgt in zijn schaamstreek, zoals hemzelf wel overkwam in zijn carrière. Kwakman sukkelde met een ontstoken schaambeen. "Het was uiteindelijk heel vervelend. Ik moest uiteindelijk geopereerd worden", blikt hij terug. "Je gaat pappen en nathouden, met pilletjes en een spuitje erin. Uiteindelijk moest ik gewoon onder het mes. Dat kan een heel vervelende blessure zijn, je schaambeen of je buikspier, omdat je daar alles mee doet. Ik hoop dat het voor hem niet het geval is."

Wijndal zag dat AZ in de eerste helft slordig speelde. "We kwamen er moeilijk doorheen en er lagen ook wel ruimtes, maar we waren net te slordig, waardoor we steeds in de omschakeling kwamen en dertig à veertig meter terug moesten sprinten. Er lagen wel mogelijkheden, maar volgende keer moeten we dat beter uitspelen. We hebben na de pauze niet heel andere dingen gedaan, maar we hebben in de rust wel gezegd dat de slordigheid eruit moest om te kunnen winnen", aldus de verdediger, die de zege uiteindelijk verdiend vond.