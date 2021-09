Promes maakt einde aan sterke reeks Napoli; welkome zege voor Bosz

Donderdag, 30 september 2021 om 20:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:12

Napoli is donderdagavond verrassend tegen een nederlaag aangelopen in de Europa League. De ploeg van trainer Luciano Spalletti kwam door een recordtreffer op voorsprong tegen Spartak Moskou, maar moest toezien hoe het duel na een rode kaart voor Rui Mário volledig kantelde. Onder meer twee treffers van Quincy Promes leidden een 2-3 nederlaag in. Het betekende voor Napoli de eerste nederlaag in vijf wedstrijden. Peter Bosz won in eigen huis overtuigend van Bröndby (3-0), terwijl Fenerbahçe met dezelfde cijfers onderuit ging tegen Olympiacos.

Napoli - Spartak Moskou 2-3

Met Quincy Promes in de basis en Jorrit Hendrix buiten de selectie keek Spartak Moskou al na dertien seconde (!) tegen een achterstand aan. Na een voorzet vanaf de linkerkant van het veld van Lorenzo Insigne legde doelman Aleksandr Maksimenko de bal na gegrabbel voor de voeten van Elmas, voor wie het vervolgens een koud kunstje was om raak te volleren: 1-0. De treffer betekende het snelste doelpunt in de Europa League namens een Italiaanse club.

?? Quincy Promes maakt de gelijkmaker voor Spartak Moskou tegen Napoli. Gaat Spartak de wedstrijd nog winnen? #UEL #?? #NAPSPA pic.twitter.com/By9MvmsacX — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2021

Het spelbeelde kantelde echter toen Mário Rui na een half uur spelen naar de kant werd gestuurd met een rode kaart na een overtreding op Victor Moses. Spartak knokte zich terug in het duel en kwam in het tweede bedrijf verdiend op gelijke hoogte via Quincy Promes. Tien minuten na de rust werd de aanvaller na goed voorbereidend werk gevonden door Moses en schoof hij de bal in de linkerhoek. Het feest werd compleet voor de Russen toen Mikhail Ignatov de bezoekers tien minuten voor tijd de zege bezorgde met een schot in de linkerhoek.

Maximiliano Caufriez moest er nog wel vanaf met twee gele kaarten, maar dat mocht het feest niet deren. Promes zorgde in de absolute slotfase zelfs voor zijn tweede treffer van de avond, door op aangeven van Aleksandr Sobolev raak te schieten: 1-3. Napoli richtte zich vervolgens nog één keer op via Victor Osimhen. Na een aanval over de rechterkant van het veld verschafte de Nigeriaanse spits wat ruimte voor zichzelf om te schieten. Het betekende voor de spits alweer zijn vijfde wedstrijd op rij met minimaal één doelpunt. Osimhen kwam zeven keer tot scoren in de laatste vijf duels.

Fenerbahçe - Olympiacos 0-3

De ploeg van trainer Vítor Pereira, die met Ferdi Kadioglu in de basis aan de aftrap verscheen, keek na vijf minuten al tegen een achterstand aan. Attila Szalai leed slordig balverlies, waarna Olympiacos er razendsnel uitkwam via de counter. Masouras vond Tiquinho, die de bal vervolgens over de uitgekomen Altay Bayindir heen wipte: 1-0. De Braziliaan bevestigde hiermee zijn goede vorm nadat hij afgelopen week ook al trefzeker was tijdens twee competitieduels van de Grieken. Fenerbahçe kreeg op slag van rust nog de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen. Via het been van Andreas Bouchalakis kwam de bal ietwat gelukkig voor de voeten van Diego Rossi. De spits schoot vanuit vrijstaande positie echter wild over het doel.

Szalai probeerde zijn fout bij de openingstreffer tien minuten na rust goed te maken door Dimitrios Pelkas met een fraaie pass voor doelman Tomas Vaclik te zetten. De Griek scoorde namens PAOK in het verleden al veelvuldig tegen Olympiacos, maar trof nu de paal. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Masouras was er als de kippen bij om een rebound van Mady Camara hard binnen te schieten: 2-0. Vijf minuten later scoorden de Grieken via hetzelfde recept: Masouras was er opnieuw als de kippen bij om een rebound van Camara tegen de touwen te schieten: 3-0.

Olympique Lyon - Bröndby IF 3-0

Lyon had in de eerste helft de overhand tegen Bröndby IF. Toch wisten de Deense bezoekers het eerste gevaar van de wedstrijd te stichten. Andreas Bruus zag zijn schot na twaalf minuten rakelings langs de paal gaan. Namens Lyon was Lucas Paquetá vervolgens na een klein half uur spelen dicht bij de openingstreffer. De Braziliaan zag zijn schot van buiten de zestien echter op de paal belanden.

Na rust slaagden de Fransen erin om het overwicht alsnog in de doelpunten uit te drukken. Paquetá bracht een bal voor de goal, waarna het voor Karl Toko Ekambi een koud kunstje was om van dichtbij raak te koppen. Vijf minuten later stond de spits op de juiste plek om een voorzet van Ryan Cherki binnen te schieten: 2-0. Ekambi werd uiteindelijk de man van de wedstrijd, nadat hij in de slotfase ook Hassem Aouar nog bediende. De aanvaller liet Mads Hermansen met een kopbal geen enkele kans: 3-0.