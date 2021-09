PSV scoort vier keer in Oostenrijk en baalt alleen van rood Sangaré

Donderdag, 30 september 2021 om 20:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:44

PSV heeft de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gewonnen. Na een 2-2 gelijkspel tegen Real Sociedad volgde donderdagavond een 1-4 overwinning op Sturm Graz, de underdog in Groep B. Ibrahim Sangaré, Eran Zahavi, Philipp Max en Yorbe Vertessen namen de doelpunten voor hun rekening. Omdat Real Sociedad en AS Monaco gelijktijdig met 1-1 remiseerden, is PSV samen met Monaco de koploper in de groep.

Sturm Graz - PSV 1-4

Schmidt koos in Oostenrijk voor dezelfde elf namen als in de verloren uitwedstrijd tegen Willem II (2-1) van zaterdag. PSV had in de eerste helft een overwicht en leidde bij rust met 0-1. Na ruim een halfuur belandde een uitdraaiende corner van Cody Gakpo op het hoofd van Olivier Boscagli, waarna de Belg doorkopte richting Sangaré. Uit de draai rondde de middenvelder vervolgens op knappe wijze af: 0-1. In de eerste 25 minuten deelde PSV geen speldenprikken uit, maar kort voor het openingsdoelpunt belandde een afstandsschot van Gakpo naast en keerde doelman Jörg Siebenhandl een vrije trap van Max.

In het slot van de tweede helft ontstonden nog doelpogingen van Götze en Zahavi, terwijl Sturm Graz daar niets tegenover stelde. Vijf minuten na de pauze breidde PSV de marge uit na een messcherpe counter. Zahavi bediende Mario Götze aan de rechterzijde, liep door richting het strafschopgebied, ontving de bal terug en kreeg zijn rechterbeen ertegenaan. Hij raakte de bal niet optimaal, maar liet doelman Siebenhandl wel kansloos. Even daarna vond Sturm Graz echter de aansluiting. Na een scherp aangesneden, indraaiende voorzet van Jakob Jantscher kopte een ongedekte Jon Gorenc Stankovic raak.

Het doelpunt gaf de thuisploeg nieuwe energie. Na 65 minuten was Sturm Graz heel dicht bij de gelijkmaker, toen Joël Drommel met zijn voeten een kopbal van Otar Kiteishvili keerde en Kelvin Yeboah er van dichtbij niet in slaagde de rebound te benutten. Achttien minuten voor tijd miste Carlos Vinícius een enorme kans op de 1-3 liggen, toen hij vlak voor het doel de tijd en ruimte had om te schieten, maar Siebenhandl toch de kans gaf om redding te brengen. Uit de daaropvolgende corner ontstond echter een schietkans voor de jarige Max, wiens weergaloze pegel van aanzienlijke afstand in de linkerbovenhoek vloog.

Invaller Vertessen gooide de wedstrijd kort daarna in het slot. De aanvaller zocht zelf de ruimte op schoof de bal beheerst in de verre hoek: 1-4. Door een kopbal van Anderson Niangbo uit een snoekduik, die op de paal uiteenspatte, was Sturm Graz nog dicht bij de 2-4. Die bleef uit, maar toch kende de wedstrijd een frustrerend einde voor PSV. Nadat hij zijn linkerhand in het gezicht van Andreas Kuen plaatste, kreeg Sangaré zijn tweede gele kaart. Hij is zodoende geschorst voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op donderdag 21 oktober. Tegen tien man van PSV vuurde Niangbo nog een fraai schot af met de buitenkant van zijn voet, maar Drommel haalde de bal uit de kruising.

Real Sociedad - AS Monaco 1-1

Monaco trad niet met de sterkste ploeg aan in Estadio Anoeta. Spelers als Wissam Ben Yedder, Kevin Volland en Gelson Martins zaten op de bank, terwijl Myron Boadu in de basis begon. Het was echter een verdediger die Monaco op voorsprong zette na een kwartier. Aanvoerder Axel Disasi torende na een corner van Sofiane Diop boven zijn bewakers uit in het strafschopgebied en knikte raak in de linkerhoek. Zeven minuten na de pauze kwam Real Sociedad langszij: na een uitdraaiende corner van Adnan Januzaj kopte Mikel Merino raak in de verre hoek. Door het gelijkspel heeft Monaco vier punten verzameld, evenveel als PSV.