Albert Gudmundsson schiet AZ naar moeizame maar verdiende zege

Donderdag, 30 september 2021 om 20:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

AZ heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen won in eigen huis moeizaam maar verdiend van Jablonec dankzij een doelpunt van Albert Gudmundsson: 1-0. De Alkmaarders nemen met vier punten uit twee duels de leiding in Groep D, nadat de wedstrijd tussen CFR Cluj en Randers gelijk eindigde (1-1).

Jansen koos ervoor zijn elftal op één plek te wijzigen ten opzichte van het competitieduel met Go Ahead Eagles (5-0 winst): Jordy Clasie kwam op het middenveld in de ploeg in plaats van Tijjani Reijnders. Jablonec kwam sterker uit de startblokken dan AZ en deed in de openingsfase een poging via Tomas Cvancara, die vanaf de hoek van het strafschopgebied voorlangs schoot.

Gudmundsson opent de score na een fraaie aanval! ??



?? ESPN

#?? #AZJAB pic.twitter.com/y4t9csC3GJ — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2021

AZ werd fel afgejaagd door de Tsjechen en slaagde er tot frustratie van het Alkmaarse publiek totaal niet in om gevaar te stichten. Jablonec probeerde het via Jan Krob, die zijn schot vanbinnen het strafschopgebied geblokt zag worden door Yukinari Sugawara. In de slotfase van de eerste helft begon het plotseling beter te lopen bij AZ en nam de druk op het doel van Jablonec toe. Gudmundsson kreeg de bal op een meter of zes na doorkoppen van Dani de Wit voor de voeten, maar zag doelman Jan Hanus redden op zijn inzet.

Acht minuten na rust kwam AZ aan de leiding via een fraai teamdoelpunt. Jesper Karlsson bediende op de linkerflank de opgekomen Owen Wijndal, die met een lage voorzet tot aan de tweede paal een intikker bood aan Gudmundsson: 1-0. AZ had de score kunnen vergroten, maar Karlsson en Gudmundsson mikten daarna net naast het doel. Aan de overzijde maakte Pantelis Hatzidiakos bijna een eigen doelpunt door een voorzet op de eigen lat te schieten. De rebound viel voor de voeten van Martin Nespor, die had moeten scoren maar over de bal heen maaide. Gudmundsson had in de slotfase de beslissing op de schoen na een goede voorzet van Sugawara, maar raakte van dichtbij de lat.