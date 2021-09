Roma herstelt zich knap van verloren stadsderby en gaat soeverein aan kop

Donderdag, 30 september 2021 om 20:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

AS Roma heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan tijdens de tweede groepswedstrijd van de Conference League. De ploeg van trainer José Mourinho was op bezoek bij Zorya Luhansk met 0-3 te sterk door doelpunten van Stephan El Shaarawy, Chris Smalling en Tammy Abraham. Voor laatstgenoemde was het alweer zijn vierde treffer in dienst van Roma sinds zijn komst van Chelsea. Roma gaat door de zege soeverein aan kop in Groep C met zes punten uit twee duels en een uitstekend doelsaldo (8-1).

AS Roma trad aan zonder Jordan Veretout en Rick Karsdorp, die beide rust kregen van Mourinho en ook niet mee afreisden naar Oekraïne. Voor Roma was er alles aan gelegen om de kater weg te spoelen na de verloren stadsderby tegen Lazio (3-2) van afgelopen zondag. De Romeinen begonnen goed, daar El Shaarawy al na zeven minuten spelen het net wist te vinden. De aanvaller werd met een steekpass bediend door Ebrima Darboe, omspeelde doelman Dmytro Matsapura en schoof vervolgens binnen in het lege doel: 0-1.

De Italianen waren nagenoeg de hele wedstrijd de bovenliggende partij en poogden de score voor rust al uit te bouwen, maar onder meer El Shaarawy was ongelukkig in de afronding. De Italiaan probeerde het met een schot van afstand, maar zag zijn inzet eenvoudig gekeerd worden. In het tweede bedrijf veranderde aan het spelbeeld weinig en was het Roma dat de lakens uitdeelde. Lorenzo Pellegrini zag zijn poging echter rakelings langs de rechterpaal gaan en ook Ebrima Darboe kon zijn schot in de linkerhoek niet tot treffer promoveren.

Het duel werd in het slot gegooid door Smalling, twintig minuten voor tijd. De centrumverdediger werd bij de tweede paal gevonden uit een corner en had de bal voor het inkoppen: 0-2. Even daarvoor had Abraham al een grote kans op de tweede Romeinse treffer gemist. De spits zou kort na de 0-2 alsnog trefzeker zijn, toen hij de bal ietwat gelukkig voor de voeten kreeg. Abraham dacht niet na en haalde meteen doeltreffend uit in de rechterhoek: 0-3. Luhansk was in het restant van het duel niet bij machte om ook maar een tegentreffer te forceren en staat met nul punten uit twee duels onderaan in de groep.