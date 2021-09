Václav Cerny kon het niet aan om Abdelhak Nouri te bezoeken

Donderdag, 30 september 2021 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:10

Václav Cerny heeft het nog altijd zwaar met wat Abdelhak Nouri is overkomen. De aanvaller van FC Twente heeft zijn vriend, die op 8 juli 2017 ernstige en blijvende hersenschade opliep als gevolg van een hartstilstand, sindsdien niet opgezocht. "Ik heb het er nog steeds heel zwaar mee", zegt Cerny in de online talkshow VoetbalTijd.

Cerny kwam in 2014 op zestienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht en speelde daarna drie jaar samen met Nouri. "We waren altijd met z’n drieën, Donny van de Beek, Appie en ik", zegt de Tsjechische vleugelspits. "Altijd samen contracten verlengen, samen doorgeschoven naar Jong en daarna naar het eerste. De klik was echt ongelofelijk op het veld, maar ook buiten het veld."

Sinds Nouri vier jaar geleden een hartstilstand kreeg heeft Cerny hem niet opgezocht. "Ik heb het heel anders aangepakt dan alle andere jongens die dicht bij hem stonden. Ik heb wel elke keer dat ik iemand van zijn familie zag geprobeerd om om updates te vragen en dan wil ik ook alles weten. Ik heb het nog steeds heel moeilijk als ik het erover moet hebben. Ik kon het niet aan om hem te zien. Ik snap dat jongens het anders hebben aangepakt door er juist wel te zijn, ik heb het eigenlijk als enige op deze manier gedaan."

Als vanzelfsprekend blijft Nouri voor altijd in het hart van Cerny, die bijna hersteld is van een zware knieblessure en momenteel individueel op het veld traint met een fysiotherapeut. "Hij gaat never nooit uit mijn hart. Ik heb thuis ook een grote foto van ons twee hangen en ook die gaat never nooit weg."