‘In mijn tien jaar was Koeman de slechtste trainer met wie ik heb samengewerkt’

Donderdag, 30 september 2021 om 19:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:38

Santiago Cañizares bewaart geen warme herinneringen aan zijn samenwerking met Ronald Koeman. De inmiddels 51-jarige oud-keeper werkte in zijn laatste seizoen als prof, 2007/08, onder Koeman bij Valencia. Het was een turbulent jaar voor Cañizares, want in december 2007 werd hij samen met twee andere spelers uit de selectie gezet. Een kleine veertien jaar later noemt hij Koeman de slechtste trainer met wie hij samenwerkte in tien jaar bij Valencia.

Koeman werd in oktober 2007 aangesteld als opvolger van de ontslagen Quique Sánchez Flores bij Valencia, maar kende geen succesvol dienstverband. De club werd vierde in de Champions League-poule en daalde in LaLiga naar de vijftiende plaats, al won Koeman wel de Copa del Rey. Het choquerende besluit om drie clubiconen in december uit de selectie te zetten achtervolgde de trainer nog lang. Cañizares, Miguel Ángel Angulo en aanvoerder David Albelda kwamen niet meer in zijn plannen voor.

"Op tactisch gebied was Koeman niet in staat om de spelers aan te reiken wat ze nodig hadden", memoreert Cañizares, die in zijn loopbaan ook uitkwam voor Real Madrid, bij Radio Marca. "Ook de trainingen en de fysieke voorbereiding op wedstrijden deed hij niet goed. In mijn tien jaar bij Valencia was hij de slechtste trainer met wie ik heb samengewerkt. Hij wist niet hoe hij met de kleedkamer moest omgaan en welke beslissingen hij moest nemen. Hij verbande mij, Angulo en Albelda uit de ploeg in december, toen de selectie uit 25 spelers bestond, en moest daardoor verder met 22 spelers."

"Er was geen enkel voordeel aan dat besluit. Hij kwam nooit op me over als een goede trainer. Er zijn ook andere trainers die mij weinig lieten spelen, maar die wel goed zijn, zoals Fabio Capello", concludeert Cañizares. Koeman staat momenteel onder druk bij Barcelona, maar mag volgens media in Spanje wel aanblijven tot de wedstrijd tegen Atlético Madrid van zaterdagavond. Vanwege een schorsing zit hij echter niet in de dug-out en worden de honneurs waargenomen door Alfred Schreuder.