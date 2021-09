Luis Suárez: ‘Ik ben niet vergeten hoe Ronald Koeman me behandelde’

Donderdag, 30 september 2021 om 19:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:19

Luis Suárez heeft Ronald Koeman nog niet vergeven voor de manier waarop hij vorig jaar is behandeld. De 34-jarige aanvaller van Atlético Madrid haalt in aanloop naar de kraker met Barcelona opnieuw uit naar de trainer van Barcelona. "Ik vergeet niet dat ze me vorig jaar in de voorbereiding individueel hebben laten trainen", aldus Suárez in gesprek met TVE1.

Suárez moest vorig jaar ondanks een doorlopend contract vertrekken bij Barcelona. De Uruguayaan leek even op weg naar Juventus, maar werd uiteindelijk opgepikt door Atlético. Suárez behaalde de ultieme wraak op Barcelona door in zijn eerste seizoen kampioen te worden met de Madrilenen en haalt op de Spaanse tv zijn gram. "De minachtende manier waarop Koeman me heeft behandeld heeft me gekwetst", aldus Suárez. "Hij behandelde me als een kind van vijftien jaar oud."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na de nederlaag bij Benfica (3-0) afgelopen woensdag is de druk op Koeman verder toegenomen. De naam van Xavi zingt rond als mogelijke opvolger van de Nederlander, maar Suárez raadt dat de icoon van Barcelona niet aan. "Ik denk niet dat nu het moment is om het team over te nemen", aldus Suárez. "Hij moet het juiste moment afwachten. Hij heeft mensen om zich heen met wie hij deze moeilijke beslissing zal moeten nemen. Ik zie hem als een zeer capabele trainer."

Suárez won in zijn loopbaan nooit de Ballon d'Or, maar zit daar naar eigen zeggen niet zo mee. "Ik sta boven individuele prijzen die uitgedeeld worden op basis van stemmen", aldus de voormalig Ajacied. "Ik heb altijd gezegd: ik heb twee keer de Gouden Schoen (Europese topscorerstitel, red.) gewonnen in het tijdperk van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Ik ben trots dat ik die heb gewonnen op basis van prijzen, niet omdat mensen op mij hebben gestemd, dat geeft veel waarde voor mij."

Suárez is sowieso erg trots op zijn carrière. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen bij Barcelona. Toen Leo (Messi, red.) er niet was maakte ik drie goals tegen Real Madrid. Bij Liverpool deed ik iets vergelijkbaars zonder Steven Gerrard", aldus Suárez, die mogelijk doelt op de met 0-5 gewonnen wedstrijd in 2013 tegen Tottenham Hotspur, waarin hij twee goals maakte. "Ik was op mijn 21e of 22e al aanvoerder bij Ajax. Ik heb genoeg om trots op te zijn."