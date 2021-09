Dit verdient Andy van der Meijde met zijn eigen YouTube-programma

Donderdag, 30 september 2021 om 18:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:50

Andy van der Meijde heeft donderdag in De Veronica Inside Ochtendshow onthuld wat hij momenteel verdient met zijn YouTube-programma. De oud-profvoetballer ontvangt in zijn eigen online serie bekende Nederlanders en (voormalig) voetballers en rijdt hen rond in zijn auto. Wilfred Genee vroeg Van der Meijde in zijn radioprogramma naar zijn plannen, waarna een sidekick van Genee benieuwd was naar de inkomsten, nu Van der Meijde zich volledig lijkt te richten op een online carrière.

"Dat ligt een beetje aan de views, maar je pakt gewoon wel leuk geld", zegt Van der Meijde op de vraag wat hij overhoudt aan de video's. Nederlandse YouTubers krijgen ongeveer tussen de vijftig eurocent en vier euro per duizend views. Om een flink zakcentje te verdienen, zal Van der Meijde dus behoorlijk wat views moeten halen. "Op dit moment verdien ik zo'n zesduizend euro op YouTube. Dat is gewoon leuk, toch. Dat is gewoon extra wat erbij komt. Het is geen 1,2 miljoen, maar toch, het is wel lekker."

Als Genee vraagt welke plannen Van der Meijde in de nabije toekomst heeft, zegt hij tevreden te zijn met de manier waarop het nu gaat. "Ik maak nu mijn eigen programma op YouTube en kan gewoon mijn eigen tijden indelen. Dat vind ik heerlijk, die vrijheid", gaat de voormalig speler van Ajax en Internazionale verder. "Daarmee verdien ik gewoon lekker. En ik heb nog wat andere leuke dingen. Ik vind het prima zo, lekker genieten van het leven en niet te druk doen. Geweldig is dat en zo wil ik nog wel tig jaren doorgaan."

Van der Meijde steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag bij de mannen van Veronica Inside aanschuift op maandag- en vrijdagavond. "Van mij mag het, maar ik weet niet of Andy het zelf wil", vraagt Genee hardop. "Ik zou het wel willen, ik vind het geweldig", zegt hij. "Dat zou ik ooit wel een keer willen, aan een tafel zitten praten over voetbal en grapjes maken. Dat is toch geweldig? Dat je van je hobby je werk kunt maken. Je verdient lekker en de tijd gaat snel."