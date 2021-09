Ook geen uitsupporters toegestaan bij Klassieker in Eredivisie Vrouwen

Donderdag, 30 september 2021 om 17:46 • Dominic Mostert

Ook de wedstrijd tussen Feyenoord Vrouwen en Ajax Vrouwen wordt zonder uitsupporters gespeeld, zo hebben de gemeente Rotterdam en de politie besloten in overleg met de clubs. Zondag wordt op Varkenoord de eerste Klassieker ooit in het vrouwenvoetbal gespeeld. De autoriteiten volgen de lijn die sinds 2009 ook geldt voor de mannenploegen in de Eredivisie.

Feyenoord is dit seizoen voor het eerst vertegenwoordigd in de Eredivisie Vrouwen en dus moest worden besloten of er uitpubliek wordt toegelaten in wedstrijden tegen Ajax. Er zal zondag op Varkenoord geen uitvak worden gecreëerd, wat normaliter wel gebeurt. Een woordvoerder van Ajax laat aan NRC Handelsblad weten geen ticketverkoop te zullen stimuleren. In het algemeen zijn weinig uitsupporters aanwezig bij wedstrijden in de Eredivisie Vrouwen, al heeft Ajax weleens 'uitvakverkopen' georganiseerd voor duels met bijvoorbeeld PSV.

Toch kan niet geheel worden uitgesloten dat supporters van Ajax zondag aanwezig in Rotterdam. Kaartjes kunnen online worden gekocht, of op de wedstrijddag bij een ticketpunt bij De Kuip. "Er kan niet gecontroleerd worden, in die zin: als iemand geen Ajax-shirtje aantrekt weet je niet voor welke club die is", zegt Feyenoord-woordvoerder Jesse Lub. "Maar wij verwachten niet dat ineens de halve F-Side aanwezig zal zijn." Stewards en beveiligers zullen wel toezicht houden.

De woordvoerder van Feyenoord rekent op een gezellige sfeer. "Anders zouden wij ook geen open kaartverkoop organiseren. Het zijn vooral gezinnen die op dit soort wedstrijden afkomen." Bij het duel mogen maximaal drieduizend Feyenoord-supporters aanwezig zijn; de club verwacht er in ieder geval tweeduizend. Feyenoord Vrouwen boekte vrijdag bij VV Alkmaar (1-2) de eerste zege ooit in de Eredivisie en staat vijfde met vijf punten uit drie duels. Ajax heeft zeven punten uit vier duels gepakt, goed voor de derde plaats.