Southgate negeert dringend advies Mourinho bij selectie Engeland

Donderdag, 30 september 2021 om 15:12 • Yanick Vos • Laatste update: 15:52

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de komende interlandperiode. AC Milan-verdediger Fikayo Tomori zit voor het eerst sinds 2019 bij de nationale ploeg van Engeland. Tammy Abraham heeft geen uitnodiging ontvangen, terwijl AS Roma-trainer José Mourinho eerder deze maand nog pleitte voor een terugkeer van de spits.

De 23-jarige Abraham maakte afgelopen zomer voor veertig miljoen euro de overstap van Chelsea naar AS Roma. In Italië mag hij zich de eerste spits noemen onder Mourinho. In zijn eerste zes competitiewedstrijden was Abraham goed voor twee doelpunten. Genoeg voor een terugkeer in de nationale ploeg is dat nog niet. “Ik probeer een monster van een aanvaller te creëren voor Southgate”, zei de Portugese trainer twee weken geleden tijdens een persconferentie over de zesvoudig international. “Als hij geen goede ogen heeft en hem niet oproept voor de nationale ploeg, zou ik Tammy aanraden om van land te wisselen. Hij verdient meer interlands achter zijn naam.” In de punt van de aanval geeft Southgate de voorkeur aan Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Ollie Watkins (Aston Villa).

Jadon Sancho heeft ook een uitnodiging gekregen van de bondscoach. De buitenspeler speelt sinds afgelopen zomer voor Manchester United, maar heeft zijn stempel nog niet weten te drukken. Hij was tot dusver bij geen enkel doelpunt betrokken. Harry Maguire en Trent Alexander-Arnold zijn geblesseerd en ontbreken derhalve in de selectie. Engeland komt de komende interlandperiode tweemaal in actie in het kader van de WK-kwalificatie. Op zaterdag 9 oktober staat de uitwedstrijd tegen Andorra op het programma, drie dagen later volgt de thuiswedstrijd tegen Hongarije. Engeland gaat ongeslagen aan kop in Groep I met zestien punten uit zes wedstrijden.

De 23-koppige selectie van Engeland:

Doel: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Verdediging: Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Reece James (Chelsea), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Middenveld: Phil Foden (Manchester City), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham United)

Aanval: Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).