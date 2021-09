Feyenoord-fans halen Argentijnse commentator El Bombástico naar De Kuip

Donderdag, 30 september 2021 om 14:48 • Laatste update: 15:23

Feyenoord-supporters hebben er middels crowdfunding voor gezorgd dat de Argentijnse supporter Ignacio Ostertag op 19 december bij de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax aanwezig kan zijn in De Kuip. Ostertag, advocaat van beroep en daarnaast ook voetbalcommentator, is al meer dan twintig jaar supporter van de Rotterdammers, maar heeft de club door om financiële redenen nog nooit kunnen bezoeken.

Het streefbedrag van tweeduizend euro werd binnen een dag binnengehaald. Op het moment van schrijven staat de teller op 2680 euro. “Ik kan er niet van slapen, uiteindelijk komt mijn droom uit”, geeft de Feyenoord-fan aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Ostertag heeft niets met de Argentijnse clubs als River Plate, Boca Juniors en San Lorenzo. “Die clubs interesseren me niet. Ik ben Feyenoorder!” Op sociale media noemt hij zichzelf El Bombástico en geeft hij in het Spaans uitbundig commentaar bij wedstrijden van de ploeg van Arne Slot.

Ostertag vertelde eerder aan ESPN waar zijn liefde voor Feyenoord vandaan kwam. “Normaal was het hier lastig om voor tv-zenders te betalen, maar door een tijdelijke actie kregen we een paar zenders gratis”, vertelde hij. De Argentijn was aan het zappen en zijn aandacht werd getrokken door een Eredivisie-wedstrijd, Feyenoord tegen FC Groningen. “Ik zag daar al die supporters, De Kuip en die ene speler… József Kiprich. Wat een speler! Dat was direct mijn idool. Zo heb ik Feyenoord leren kennen.”

Ostertag is in zijn nopjes dat hij Feyenoord tegen aartsrivaal Ajax aan het werk kan zien. “Ik ben advocaat, maar ik kan het niet betalen. Ik werk voor arme mensen. Maar ik weet wat de wedstrijd tegen Ajax betekent. Ik ben zo blij dat ik kan komen. Ik heb er geen woorden voor!’’ Geld dat de Feyenoord-supporters boven het streefbedrag storten, gaat naar Support Casper, de stichting van arts Casper van Eijck voor onderzoek tegen alvleesklierkanker.