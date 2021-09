Luis Enrique is geruchten voor: ‘Laporta heeft mijn nummer niet eens’

Donderdag, 30 september 2021 om 14:20 • Yanick Vos

Luis Enrique heeft geen trek in een eventuele terugkeer naar Barcelona. De bondscoach van Spanje werd donderdag tijdens een persconferentie gevraagd naar de situatie bij zijn oude club. Ronald Koeman hoeft niet te vrezen dat Spanjaard op zijn stoel komt te zitten. Enrique zit namelijk helemaal niet te wachten op een terugkeer in het Camp Nou.

Koeman staat hevig onder druk als trainer van Barcelona vanwege tegenvallende prestaties. Na de 3-0 nederlaag tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League, gingen Spaanse media ervan uit dat de Nederlander hard op weg was naar de uitgang. Volgens Mundo Deportivo en Sport blijft Koeman in ieder geval aan bij Barça tot en met de wedstrijd van zaterdag tegen Atlético Madrid.

Luis Enrique stond tussen 2014 en 2017 aan het roer bij de Catalanen, nadat hij eerder trainer was van Barcelona B. Van geruchten over een terugkeer bij Barcelona wil hij niets weten. “Ik denk dat Joan Laporta mijn telefoonnummer niet eens heeft. Ik vertrek niet bij de nationale ploeg van Spanje. Ik heb hier een contract en dat respecteer ik”, aldus de bondscoach, die tussen 1996 en 2004 voor Barcelona speelde.

Hoewel Koeman de komende dagen niet ontslagen zal worden, is hij verre van zeker van zijn baan. Barcelona zou de opties verkennen en geruchten over mogelijke opvolgers gaan al weken de ronde. Roberto Martínez, momenteel werkzaam als bondscoach van België, zou een van de kandidaten zijn om Koeman op te volgen. Ook Andrea Pirlo en Xavi staan naar verluidt op het lijstje van Laporta.