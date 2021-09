Ziyech en Mazraoui na ruzie opnieuw niet opgeroepen voor Marokko

Donderdag, 30 september 2021 om 13:53 • Yanick Vos • Laatste update: 14:21

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui behoren opnieuw niet tot de selectie van Marokko. De twee internationals worden al maanden door bondscoach Vahid Halilhodzic genegeerd en is ook voor de komende interlandperiode gepasseerd. Souffian El Karouani (NEC) en Zakaria Aboukhlal (AZ) zijn wel opgeroepen door Halilhodzic, net als Abdou Harroui (Sassuolo).

Ziyech werd net als Mazraoui tijdens de vorige interlandperiode buiten de Marokkaanse selectie gelaten door de Bosnische coach. Halilhodzic gaf destijds tijdens zijn persconferentie aan dat hij de middenvelder annex buitenspeler van Chelsea ‘niet gedisciplineerd’ vond tijdens de laatste twee interlands van de Leeuwen van de Atlas. De international richtte zich vervolgens op sociale media tot Halilhodzic. “De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!”, liet Ziyech weten via Instagram.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bondscoach heeft ook nog geen plaats voor Mazraoui, die al weken in blakende vorm verkeert. In zeven competitieduels was de rechtsback van Ajax goed voor vier goals en twee assists. De Ajacied was bij ESPN duidelijk over de reden van het ontbreken in de Marokkaanse selectie. “De bondscoach wil ons liever niet hebben”, doelde hij ook op Ziyech. “Je wilt graag voor je land spelen, voor de supporters, maar als een coach dat niet wil... Het is graag of niet.’’ Mazraoui gaf na afloop van Fortuna Sittard - Ajax (0-5) aan dat er ruimte was voor een verzoeningsgesprek tussen hem en de bondscoach.

Harroui, die afgelopen zomer de overstap maakte van Sparta Rotterdam naar Sassuolo, vertegenwoordigde Nederland afgelopen zomer nog op het jeugd-EK en kan nu zijn debuut maken voor Marokko. Marokko wacht in de WK-kwalificatie een dubbele ontmoeting met Guinee-Bissau (6 en 9 oktober), terwijl op 12 oktober het kwalificatieduel met Guinee op het programma staat.

Selectie Marokko:

Doel: Yassine Bounou (Virtus Bolzano), Munir Mohamedi (Hatayspor), Anas Zniti (Athletic Casablanca)

Verdediging: Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Soufiane Chakla (Oud-Heverlee Leuven), Nayef Aguerd (Stade Rennes), Samy Mmaee (Ferencváros), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Adam Masina (Watford), Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca), Souffian El Karouani (NEC)

Middenveld: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdou Harroui (Sassuolo), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Selim Amallah (Standard Luik), Fayçal Fajr (Sivasspor), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers)

Aanval: Munir El Haddadi (Sevilla), Zakaria Aboukhlal (AZ), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Achraf Bencharki (Zamalek), Sofiane Boufal (SC Angers), Ryan Mmaee (Ferencváros), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Soufiane Rahimi (Al-Ain).