Geen ontslag voor Ronald Koeman voor duel met Atlético Madrid

Donderdag, 30 september 2021 om 13:14 • Yanick Vos • Laatste update: 13:31

Ronald Koeman mag voorlopig blijven zitten als trainer van Barcelona, zo melden Sport en Mundo Deportivo. De clubleiding heeft volgens de sportkrant besloten om de Nederlandse oefenmeester aan te houden, in ieder geval tot en met de wedstrijd van zaterdagavond tegen Atlético Madrid. Door een schorsing zal Koeman dat duel niet op de bank zitten.

Volgens Spaanse media schuift voorzitter Joan Laporta een definitieve beslissing over de toekomst van Koeman voor zich uit. Na de 3-0 nederlaag tegen Benfica vergaderde hij samen met de clubleiding tot diep in de nacht over de toekomst van de club en trainer. Besloten is nu dat Koeman voorlopig mag blijven zitten en naar verluidt neemt Laporta tijdens de interlandperiode de tijd om een definitieve beslissing te nemen. Een ontslag van Koeman is hiermee voor even van de baan, maar niet definitief.

Na de nederlaag tegen Benfica leek Koeman te vrezen voor zijn baan. "Iedereen kent de problemen van Barcelona. Je kunt niet meer over Barcelona praten als over de ploeg van weleer. Ik voel me gesteund door de spelers. Door de club? Dat weet ik niet, dat weet ik niet", zei hij tegen RTL7. "En als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja", beaamde de Nederlander. Met 'de situatie' doelde hij op de smalle selectie en de vele blessures van de club.

Mundo Deportivo en RAC1 schrijven dat de clubleiding nu geen snelle beslissingen wil nemen en Koeman wordt gerespecteerd. Hij wordt gezien als een belangrijk figuur van de club en daarom wordt voor nu het vertrouwen in hem gehouden. De clubleiding zou willen zien of met de terugkeer van spelers als Ansu Fati en Pedri er vooruitgang zit in het spel van Barcelona in de wedstrijd tegen Atlético Madrid.