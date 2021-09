Barcelona-talent Gavi (17) na 289 speelminuten in selectie Spanje

Donderdag, 30 september 2021 om 12:44 • Yanick Vos • Laatste update: 12:53

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft zijn 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League. De meest opvallende naam in de Spaanse selectie is die van Gavi, het pas zeventienjarige talent van Barcelona. De middenvelder maakte dit seizoen zijn debuut onder trainer Ronald Koeman en ziet zijn ontwikkeling beloond worden met een oproep voor La Roja.

Gavi werd opgeleid bij Barcelona en brak dit seizoen door onder Koeman, die mede door personele problemen een beroep deed op het talent. Tot dusver speelde Gavi in vier competitiewedstrijden en kwam hij in actie in de Champions League tegen Bayern München (0-3 nederlaag) en Benfica (3-0 nederlaag). In zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona, waarin hij totaal 289 minuten speelde, heeft hij een dermate goede indruk gemaakt dat Luis Enrique hem bij de definitieve Spaanse selectie haalt.

Yéremy Pino is een andere opvallende naam in de Spaanse selectie. De achttienjarige buitenspeler maakt dit seizoen naam bij Villarreal en mag het bij afwezigheid van Álvaro Morata, Gerard Moreno en Dani Olmo nu laten zien aan de bondscoach. Spanje speelt op woensdag 6 oktober de halve finale van de Nations League tegen Italië. De winnaar neemt het op tegen België of Frankrijk.

Selectie Spanje:

Doel: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion), David De Gea (Manchester United)

Verdediging: César Azpilicueta (Chelsea), Pedro Porro (Sporting Portugal), Eric García (Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic Club), Pau Torres (Villarreal), Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur), Marcos Alonso (Chelsea)

Middenveld: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Koke (Atlético Madrid), Gavi (Barcelona)

Aanval: Ferran Torres (Manchester City), Pablo Sarabia (Sporting Portugal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pablo Fornals (West Ham United), Marcos Llorente (Atlético Madrid) en Yéremy Pino (Villarreal).