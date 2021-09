Van der Vaart en Kwakman tippen Van Gaal: ‘Ik neem aan dat hij in beeld is’

Arnaut Danjuma heeft woensdagavond een uitstekende indruk achtergelaten tijdens het duel tussen Manchester United en Villarreal. Ondanks dat de Spaanse club door een doelpunt van Cristiano Ronaldo in blessuretijd met 2-1 onderuit ging, werd de vleugelaanvaller door de UEFA aangewezen als Player of the Match. Als het aan Kees Kwakman en Rafael van der Vaart ligt, wordt Danjuma spoedig opgeroepen voor het Nederlands elftal.

“Ik neem aan dat hij in beeld is bij Oranje. Dat heeft Van Gaal ook gezegd, dat ze niet zo dik zitten in de buitenspelers. Gakpo en Danjuma voor links. Ja, hij heeft geweldige transfer (van Bournemouth naar Villarreal, red.) gemaakt. Villarreal heeft veel (twintig miljoen euro, red.) voor hem betaald, dat doen ze niet zo vaak. Het zou mooi zijn, een extra optie bij Oranje. Rechts blijft het nog wat dunnetjes”, zegt Kwakman in het programma Voetbalpraat van ESPN. Rafael van der Vaart krijgt in de studio van Ziggo Sport de suggestie opgeworpen of Danjuma zich zo snel mogelijk moet melden in Zeist.

The Yellow Submarine ?? Villarreal komt op voorsprong dankzij Paco Alcácer. Arnaut Danjuma levert de assist ?? Problemen voor Manchester United ??#ZiggoSport #UCL #MUNVIL pic.twitter.com/0lqxDXZht8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

“Honderd procent”, antwoordt Van der Vaart. “Danjuma was verreweg de beste man van de avond. Dat heeft me echt verbaasd.” Ook de Engelse analisten van BT Sport waren geïmponeerd door het optreden van Danjuma op Old Trafford. “Hij heeft Diogo Dalot bij vlagen nachtmerries bezorgd. Danjuma speelde electrifying”, oordeelt Michael Owen. De voormalig spits van onder meer Liverpool, Real Madrid en Manchester United krijgt bijval van collega-analist Owen Hargreaves.

Alhamdulillah ???? Proud to take the MOTM. We remember, build and come back stronger! #Danjumagic ?? pic.twitter.com/NlmyjZPjOy — Arnaut Danjuma (@Danjuma) September 29, 2021

“Danjuma was fantastisch, Mason Greenwood moest Dalot komen helpen”, zegt de oud-middenvelder van Bayern München, Manchester United en Manchester City. Danjuma leverde de assist bij de openingstreffer van Paco Alcácer. “Danjuma is één tegen één haast niet te bespelen en was Dalot in deze situaties de baas. Er is een reden waarom Villarreal afgelopen weekend eigenlijk bij Real Madrid had moeten winnen en tegen Manchester United op voorsprong kwam, Danjuma is hun grootste gevaar. Iedere keer dat hij de bal heeft, lijkt het alsof er iets gaat gebeuren. Dat gebeurde uiteindelijk ook.”