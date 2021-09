Bryan Roy krijgt taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor bedreigen Rutte

Donderdag, 30 september 2021 om 11:18 • Yanick Vos • Laatste update: 11:28

Bryan Roy is donderdag door de politierechter veroordeeld voor het online bedreigen van demissionair premier Mark Rutte. De oud-voetballer heeft een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen. De Officier van Justitie had tien weken celstraf geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk.

Roy is veroordeeld voor een tweet die hij op 3 april om half vijf in de ochtend plaatste. Hij reageerde op een tweet over Rutte met de woorden ‘Headshot krijgtie straks’. Er werd namens Rutte aangifte gedaan. Volgens de aangifte voelde de demissionair premier zich ‘ernstig bedreigd’. Roy werd vervolgens op 23 april gehoord door de politie. Hij gaf toe dat hij het bericht had geplaatst. De oud-voetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal gaf donderdag aan dat hij de tekst zelf niet als een bedreiging ziet.

Volgens #BryanRoy zit Rutte in een complot van wereldleiders die de bevolking willen terugbrengen tot maximaal 5 miljoen mensen. Daar zetten ze volgens hem corona voor in. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) September 30, 2021

Roy werd donderdagochtend tijdens de zitting gevraagd wat hij bedoelde met de headshot. “Dat Rutte geëxecuteerd zal worden. Niet door mij, maar het gebeurt wel”, antwoordde Roy, geciteerd door De Telegraaf. Verslaggever Saskia Belleman schrijft op Twitter dat volgens Roy Rutte in een complot van wereldleiders zit, die de bevolking willen terugbrengen tot maximaal vijf miljoen mensen. Daar zetten ze volgens hem corona voor in.

De Officier van Justitie hield er in de strafeis rekening mee dat Roy op Twitter 10.700 volgers had en dat hij als bekende Nederlander zich bewust had moeten zijn van de impact van zijn woorden. Daarnaast heeft hij geen afstand genomen van zijn actie en ziet hij het kwaad er niet van in. De politierechter acht de bedreiging wettig en overtuigend bewezen, maar vindt een onvoorwaardelijke celstraf een stap te ver. Als Roy niet komt opdagen voor zijn taakstraf, moet hij alsnog achter de tralies.

De politierechter doet meteen uitspraak. Ook hij vindt de bedreiging wettig en overtuigend bewezen. ,,We leven in een vrij land en iedereen mag denken wat hij wil, zelfs als die ideeën absurd en bizar zijn." #BryanRoy — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) September 30, 2021

“De voorwaardelijke celstraf krijgt hij vooral omdat hij zich niet heeft gedistantieerd van zijn bedreiging en ook daarna nog in herhaling viel. De rechter hoopt dat de celstraf die hem boven het hoofd hangt voldoende prikkel zal zijn om zich te beheersen”, aldus Belleman op Twitter.