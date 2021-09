‘Ik zeg hier de hele tijd dat Feyenoord de beste club van de wereld is’

Donderdag, 30 september 2021 om 11:06

Het duel tussen Feyenoord en Slavia Praag, dat donderdagavond in het kader van de Conference League op het programma staat, heeft een bijzondere lading voor Mick van Buren. De 29-jarige aanvaller staat onder contract bij Slavia Praag, al wordt hij momenteel verhuurd aan Ceske Budejovice, maar groeide op een steenworp afstand van De Kuip op en is nog altijd fan van Feyenoord. “Ik ben sowieso voor Feyenoord. Wat dat betreft hoop ik dat beide teams doorgaan”, zegt Van Buren in gesprek met de NOS.

“We zijn... of, ja 'we'... het is zeker een sterk team, vooral een heel sterk collectief. Het is echt een loopmachine. De backs, de buitenspelers, maar ook de spitsen lopen heel veel. Ze zoeken vaak de voetballende oplossing. Lef hebben, ook als we onder druk staan proberen op te bouwen en niet zomaar de bal naar voren schieten”, geeft Van Buren te kennen. Hij denkt dat Slavia Praag bovenin zou meedraaien in de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Slot countert Schmidt op persco: 'Dat zegt meer over Feyenoord' Meer videos

“Ajax is een klasse apart, PSV komt daar in de buurt, maar om de plaatsen daaronder zouden ze zeker meedoen. Laten we zeggen top-4”, stelt de aanvaller. Van Buren vindt het lastig om een favoriet aan te wijzen voor het duel tussen Feyenoord en Slavia Praag. “Als je het me vorig jaar had gevraagd, had ik zeker Slavia gezegd. Maar ik denk dat Feyenoord op dit moment heel goed en aanvallend voetbalt, veel meer energie in de wedstrijd legt. Het oogt allemaal wat gemakkelijker voor ze. Daardoor is het echt gelijkwaardig.”

Mocht Slavia Praag winnen in Rotterdam, kan Van Buren wat berichtjes verwachten. “Ze weten zeker dat ik Feyenoord-fan ben, ja. Ik zeg de afgelopen vijf jaar de hele tijd dat Feyenoord de beste club van de wereld is, haha.” Het Algemeen Dagblad voorspelt dat Feyenoord-trainer Arne Slot één wijziging zal doorvoeren voor de tweede groepswedstrijd in de Conference League ten opzichte van de met 5-3 gewonnen thuiswedstrijd tegen NEC. Marcus Pedersen keert ten koste van Lutsharel Geertruida terug in de basiself.