Telstar en FC Volendam presenteren bijzondere tenues voor Vissersderby

Donderdag, 30 september 2021 om 10:42 • Yanick Vos

Telstar en FC Volendam nemen het op vrijdag 15 oktober tegen elkaar op in speciaal ontworpen regenboogtenues. De twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie doen dit om aandacht te vragen voor de LHBTI-gemeenschap. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Telstar op een bijzondere manier de aandacht op zich gericht krijgt. Vorige week kwam de club uit Velsen al veelvuldig in het nieuws doordat bondscoach Louis van Gaal eenmalig langs de lijn stond als trainer.

Bij alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt in het bewuste weekend stilgestaan bij de zogenoemde All Together Challenge, een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen 4.0 (John Blankenstein Foundation, NOC*NSF, KNVB en KNHB) in samenwerking met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Pure Energie Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaalvoetbal Mannen, Eredivisie Zaalvoetbal Vrouwen, VVCS, CBV en ESPN. Dit is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij onder meer alle aanvoerders een regenboogband dragen. Telstar en FC Volendam gaan nog een stapje verder met de speciaal ontworpen regenboogtenues.

“Telstar is een club waar we nooit onderscheid maken tussen mensen en waar iedereen van harte welkom is”, reageert Telstar-voorzitter Pieter de Waard in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat gaan we die dag nog eens extra onderstrepen.” Waarom Telstar en Volendam er voor kiezen om een stapje verder te gaan? “Dat doen we omdat we voorop willen lopen, dat we uit willen stralen dat het niet uitmaakt wat je bent, maar wie je bent”, zegt Jan Smit, vice-voorzitter van FC Volendam, tegenover de krant.

Afgelopen vrijdag was Van Gaal eenmalig trainer van Telstar. Een dag voor de wedstrijd leidde hij een training en vrijdagavond stond hij langs de lijn tijdens het duel met Jong AZ. De toenmalig koploper van de Keuken Kampioen Divisie werd met 1-0 verslagen. De bondscoach van Oranje zegde toe om geld op te halen voor Spieren voor Spieren, de stichting waar hij ambassadeur voor is.