Bonucci onthult verlammende werking van Cristiano Ronaldo op Juventus

Donderdag, 30 september 2021 om 10:38 • Chris Meijer • Laatste update: 10:54

Volgens Leonardo Bonucci heeft de aanwezigheid van Cristiano Ronaldo een grote invloed gehad op de spelers van Juventus. De Italiaanse centrumverdediger vertelt in een interview met The Athletic dat zijn ploeggenoten dachten dat alleen al met de aanwezigheid van Ronaldo wedstrijden gewonnen konden worden. “Maar Ronaldo had het team nodig, net zoveel als wij hem nodig hadden”, stelt Bonucci.

“Het idee was dat één speler de overwinning voor Juventus zou veiligstellen. De aanwezigheid van Ronaldo had een grote invloed op ons”, geeft Bonucci te kennen. “Alleen al op de trainingen gaf hij ons iets speciaals. Maar onbewust begonnen spelers te denken dat alleen zijn aanwezigheid genoeg was om wedstrijden te winnen. Daardoor kwamen we op een gegeven moment dagelijks werk, nederigheid en bereidheid tekort. Ik denk dat je dit in de laatste jaren hebt kunnen zien.”

“Afgelopen seizoen zijn we vierde geëindigd en hebben we de Coppa Italia gewonnen omdat we tegen het einde van het seizoen weer een team vormden”, vervolgt de 34-jarige verdediger. “Als je voor die beslissende wedstrijd een stukje hout in de kleedkamer had gegooid, was er brand uitgebroken doordat er zo’n geladen sfeer hing. Dat hadden we een tijd gemist. Misschien gingen we ervan uit dat wanneer we de bal aan Ronaldo gaven, hij de wedstrijden voor ons zou winnen.”

“Er had een wisselwerking moeten zijn, want het team tilt een individu naar grote hoogte en niet andersom. Ook al gaat het om de beste speler van de planeet”, vertelt Bonucci. Ronaldo heeft Juventus inmiddels verlaten voor Manchester United en het had niet veel gescheeld, of Bonucci had ook in Engeland gespeeld. Hij had drie keer de kans om de overstap naar Manchester City te maken. “Ik had altijd de droom om onder Pep Guardiola te spelen.”

“Ik ben in 2016 het dichtst bij gekomen, ik stond op het punt om naar Manchester City te gaan. Het ging om de laatste details, maar Juventus besloot me niet te verkopen”, aldus Bonucci. Hij vertrok in 2017 naar AC Milan, om een jaar later weer terug te keren bij Juventus. “Ik had toen ook naar Manchester City kunnen gaan, maar dan hadden bepaalde puzzelstukjes op zijn plek moeten vallen. Ik had ook mijn woord al aan AC Milan gegeven. Ik heb vorig jaar opnieuw met Pep gesproken, hij wilde me hebben. Ik heb hem gezegd dat Juventus mijn thuis is en dat ik hier gelukkig ben.”