Laporta vergadert tot diep in de nacht; Koeman op de wip

Donderdag, 30 september 2021 om 09:55 • Yanick Vos • Laatste update: 10:06

Ronald Koeman lijkt te moeten vrezen voor zijn ontslag als trainer van Barcelona. Zijn positie stond al weken onder druk en is volgens Spaanse media onhoudbaar geworden na de 3-0 nederlaag tegen Benfica in de Champions League woensdagavond. Marca lijkt overtuigd van een snel ontslag en heeft op de website zelfs een liveblog geopend om de laatste ontwikkelingen rond het eventuele gedwongen vertrek van de Nederlandse coach bij te houden.

Nadat Barcelona de eerste groepswedstrijd in de Champions League kansloos verloor van Bayern München (0-3), ging de ploeg van Koeman woensdagavond met dezelfde cijfers onderuit tegen Benfica. De afstraffing in Lissabon leidde tot crisisberaad bij de clubleiding van Barça. Tot diep in de nacht werd overlegd over de positie van Koeman, zo klinkt het in de Spaanse media.

Voorzitter Joan Laporta sprak de Barcelona-selectie in de kleedkamer in Lissabon toe. Koeman was daar niet bij aanwezig; hij stond toen de media te woord. Laporta stak de spelers een hart onder de riem en zou hebben gezegd dat hij de situatie zou gaan repareren. De naam van Koeman werd niet genoemd. Laporta vloog vervolgens naar Barcelona en sprak daar met de bestuursleden Rafa Yuste, Mateu Alemany en Enric Masip over mogelijke consequenties. Dit overleg was om 4.00 uur ’s nachts nog niet voorbij.

Een besluit over de toekomst van Koeman is niet genomen. Volgens Sport wil de clubleiding geen overhaaste beslissing nemen. De krant schrijft echter wel dat het krediet van Koeman op is en zijn ontslag onvermijdelijk lijkt. Mogelijk volgt het ontslag in de loop van donderdag, of wordt de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid van aanstaande zaterdag afgewacht. Door een schorsing zit Koeman dan niet op de bank en dus heeft hij mogelijk in Lissabon voor het laatst langs de lijn gestaan als trainer van Barcelona.

Volgens Spaanse media staat om 14.30 uur een nieuwe beslissende vergadering op het programma. Naar verluidt bespreekt de clubleiding dan om de mogelijkheid om Koeman te ontslaan en wordt er gekeken naar de haalbaarheid van een nieuwe trainer. In de wandelgangen zingt de naam van Andrea Pirlo rond. De Italiaan is beschikbaar sinds zijn ontslag bij Juventus. Ook Roberto Martínez (België) en Xavi (Al-Sadd) zijn reeds genoemd als kandidaten om het stokje van Koeman over te nemen.

Na de nederlaag tegen Benfica leek Koeman al te vrezen voor zijn baan. "Iedereen kent de problemen van Barcelona. Je kunt niet meer over Barcelona praten als over de ploeg van weleer. Ik voel me gesteund door de spelers. Door de club? Dat weet ik niet, dat weet ik niet", zei hij tegen RTL7. "En als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja", beaamde de Nederlander. Met 'de situatie' doelde hij op de smalle selectie en de vele blessures van de club.