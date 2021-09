Vertonghen zet streep door terugkeer bij Ajax: ‘Ik denk dat die kans groot is’

Donderdag, 30 september 2021 om 09:05

Jan Vertonghen acht de kans groot dat hij zijn carrière bij Benfica afsluit. De 34-jarige Belgische centrumverdediger speelt sinds de zomer van 2020 in Portugal en verwacht niet nog een transfer te gaan maken. Dat zou betekenen dat Vertonghen niet meer terugkeert bij Ajax, iets waarmee hij de afgelopen jaren meer dan geregeld in verband gebracht werd.

“Ik denk dat de kans groot is dat ik hier mijn carrière afsluit. Ik ben 34 en heb nog een kleine twee jaar contract. Ik heb niet de ambitie om weer te veranderen van club en een ander leven op te bouwen. Ik zit hier wel goed. Normaal gezien stopt het hier voor mij”, zegt Vertonghen in gesprek met RTL7. Benfica nam de 132-voudig Belgisch international ruim een jaar geleden transfervrij over van Tottenham Hotspur en zijn contract loopt nog door tot medio 2023.

“Het bevalt heel goed, het is totaal iets anders”, geeft Vertonghen te kennen. “Ik heb het geluk dat ik voor mooie, grote clubs heb mogen spelen en dit is er weer zo een. Vorig jaar hebben we een heel jaar zonder publiek gespeeld, maar dit is echt super voor ons. Het publiek is eigenlijk een extra speler en ik ben blij dat ik het ook op zo’n manier kan beleven. Ik wilde naar een club die heel ambitieus was, meedoet in de Champions League en bovenin meedraait in de competitie. Dat komt hier allemaal uit.”

Vertonghen stond woensdag negentig minuten binnen de lijnen bij Benfica in de met 3-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. “Die vroege goal heeft ons enorm geholpen, daardoor moest Barcelona nog iets meer komen. Wij hebben veel snelheid voorin. Barcelona had in de eerste helft kunnen en misschien wel moeten scoren. De tweede helft konden wij de zestien verdedigen”, aldus Vertonghen. “Ik vind Barcelona geen slecht team, maar je ziet dat wat dingen tegen zitten. Ze zitten in de hoek waar de klappen vallen, dat merkte je gewoon. Het is duidelijk dat ze moeite hadden met onze snelheid.”