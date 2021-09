Vitesse en Tannane op ramkoers: definitieve breuk ‘ligt voorhanden’

Donderdag, 30 september 2021 om 08:20

Oussama Tannane en Vitesse liggen op ramkoers, zo schrijft de Gelderlander donderdagochtend. Trainer Thomas Letsch besloot de aanvallende middenvelder voor de wedstrijden tegen Stade Rennes en Feyenoord uit de selectie te zetten. Het is de vraag of Tannane daarna weer terugkeert bij Vitesse, want de Gelderlander stelt dat een definitieve breuk ‘voorhanden ligt’.

Dat zou betekenen dat het nog tot medio 2022 lopende contract van Tannane bij Vitesse per direct ontbonden zou worden. Letsch zei woensdag dat hij Tannane maandag weer terug zal zien, maar de verhoudingen zijn ‘ernstig verstoord’. De Gelderlander schrijft dat Tannane een ‘grillig karakter’ heeft, dat ervoor zorgt dat hij ‘humeurig’ wordt als hij waardering mist. Het regionale dagblad voegt toe dat hij een ‘gebrek aan fitheid heeft tentoongespreid’ in de voorbereiding en er kritiek is op zijn ‘motivatie en discipline’.

Al met al maakt het Tannane niet geschikt voor de bank van Vitesse. Maar doordat de aanvallende middenvelder eigenlijk afgelopen zomer een transfer wilde maken, heeft Letsch een basiselftal geformeerd zonder Tannane. Met de van Stade Rennes gehuurde Yann Gboho heeft Vitesse al een vervanger voor Tannane in huis gehaald en hij krijgt doorgaans de voorkeur. Voorlopig speelde Tannane dit seizoen zeven officiële wedstrijden, waarvan drie als basisspeler.

“Ik wil niet in detail treden, maar er is veel gebeurd”, zo tekent de Gelderlander op uit de mond van Letsch. De Duitse oefenmeester verwijt zichzelf dat hij Tannane niet ‘aan de praat heeft gekregen’. Ondanks de naderende Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes was dit het juiste moment om in te grijpen, zo stelt Letsch. “Ik hoop dat Vitesse in vuur en vlam staat tegen Rennes. Iedereen is doordrongen van het belang van deze wedstrijd.”