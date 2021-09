Spaanse pers vernietigend: ‘Koeman was de slechtste vriend van zijn spelers’

Donderdag, 30 september 2021 om 07:13 • Chris Meijer

De Spaanse media vellen een snoeihard oordeel over Ronald Koeman na de 3-0 nederlaag van Barcelona tegen Benfica in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Er wordt gepleit voor een radicale verandering en als het aan de kranten ligt, krijgt Koeman spoedig zijn congé. Het tactische plan van Koeman in Lissabon wordt flink door de mangel gehaald.

‘Gezonken’, zo kopt AS. “Koeman en Barcelona zitten diep, diep in de problemen”, schrijft de krant. “Dit team ziet er vreselijk uit. Er is na de wedstrijd tegen Levante een verkeerde conclusie ontstaan en die verdween al snel, vooral omdat Koeman terugkeerde naar het systeem met drie centrumverdedigers waarin er met 0-3 verloren werd van Bayern.” Mundo Deportivo ziet Koeman ‘tegen de touwen hangen’ na de forse nederlaag tegen Benfica, zo blijkt uit de voorpagina.

“Slechts vierhonderd dagen na de 2-8 tegen Bayern incasseerde Barcelona op dezelfde plek een 3-0 nederlaag tegen een Portugese club. Nul punten en nul goals. Ronald Koeman balanceert op een dun koord”, schrijft Mundo Deportivo. Edu Polo, journalist voor de Catalaanse krant, noemt het een fout dat Barcelona niet in juni al afscheid heeft genomen van Koeman. “Hij heeft de afgelopen jaar al laten zien dat hij niet de juiste trainer voor Barcelona is. Dat hij de held van Wembley is, is niet genoeg om trainer van Barcelona te kunnen zijn. Je moet naar zijn 21 jaar als trainer kijken en dan zie je dat hij nauwelijks een cruyffista is.”

Marca acht het vertrek van Koeman de beste keuze op dit moment. “Koeman heeft gelijk als hij zegt dat het is wat het is, dat deze selectie niet voor de prijzen kan meedoen. Dit Barcelona is beperkt, maar dat begint met de technische staf. Koeman kan jong talent brengen, maar komt tekort als tacticus. Hij is niet in staat om een wedstrijd om te draaien. In een normale situatie zou Koeman binnen enkele uren op straat staan, maar bij Barcelona is niks normaal.”

“Dit is een nachtmerrie. Een voetbaldrama”, voegt Sport toe. “Ondraaglijke pijn. Barcelona is een team zonder richting, teleurstellend, zwak, zonder aanval en zonder verdediging. Een gezonken team. Onherkenbaar. En het ergste: onherstelbaar. Dit Barcelona heeft iemand nodig die het roer omgooit. Een radicale verandering. Dat moet zonder twijfel beginnen op de bank en zich voortzetten in de kleedkamer. Er zijn spelers die niet verdienen om het shirt van Barcelona te dragen. En dat zijn niet eens de wissels.”

“Koeman is niet de enige schuldige in deze situatie. Natuurlijk. Maar hij kan geen minuut langer trainer blijven. Omdat hij niet in staat is om de situatie te keren. Omdat het niet de trigger zal geven die in deze situatie nodig is. Omdat er niet langer geloofwaardigheid bestaat. Laporta moet vandaag handelen”, vervolgt de krant. Er klinken weinig lovende woorden over de keuze van Koeman om tegen Benfica weer in een 3-5-2-systeem te beginnen. “Koeman wist dat zijn riskante gok hem zijn hoofd zou kosten als het verkeerd zou gaan. Dat is gebeurd en niet meer te verhelpen.”

“Koeman was de slechtste vriend van zijn spelers”, schrijft La Vanguardia. “Met zijn opstelling, met hoe hij drie centrumverdedigers opstelde en hoe hij zijn beste spelers naar de defensie dreef. Hij schoot zichzelf niet in de voet, hij bond zijn handen en voeten vast. Als hij wordt ontslagen, laat hij het team achter in de kelder van het Europese voetbal. Koeman speelde met vuur. Sheriff in Bernabéu en Club Brugge in Leipzig hadden geen drie centrumverdedigers nodig om te winnen.”