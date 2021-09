‘Laporta spreekt kleedkamer toe zonder Koeman te noemen of te zien’

AS weet het zeker: Ronald Koeman gaat zeer spoedig ontslagen worden als trainer van Barcelona. De druk op de Nederlandse oefenmeester stijgt zo langzamerhand naar het kookpunt na de 3-0 nederlaag tegen Benfica in de Champions League. Voorzitter Joan Laporta is na die wedstrijd in de kleedkamer van Barcelona geweest om de spelers toe te spreken, maar repte daarbij geen woord over Koeman.

De spelers van Barcelona waren na afloop van de nederlaag in Lissabon ‘neerslachtig, ontroostbaar en totaal verbijsterd’. Laporta maakte met een optimistische toespraak zijn opwachting in de kleedkamer en beloofde dat hij een plan heeft om de boel om te keren. AS stelt echter dat Koeman niet genoemd werd in deze toespraak en dat wordt als een teken gezien dat de trainer spoedig zijn congé gaat krijgen. Koeman was ook niet aanwezig bij de toespraak van Laporta in de kleedkamer, omdat hij op dat moment de media te woord stond.

Toch is het niet de verwachting dat Koeman in de komende uren of dagen al ontslagen zal worden, zo beamen ook Sport en Mundo Deportivo. Radio Catalunya voegt toe dat er donderdag een vergadering van het bestuur op het programma staat, al melden COPE en AS dat er in de nacht van woensdag op donderdag al overleg is geweest tussen Laporta, Rafa Yuste, Mateu Alemany en Enric Masip. Ongeacht de afloop daarvan zal Koeman nog de eindverantwoordelijke zijn tijdens de wedstrijd tegen Atlético Madrid van komende zaterdag. Daar zal hij overigens niet op de bank zitten, want hij zit dan de laatste wedstrijd van zijn schorsing naar aanleiding van het duel met Cádiz (0-0) uit.

Radio Catalunya noemt Andrea Pirlo, Xavi Hernández en Roberto Martínez momenteel als de voornaamste gegadigden om het stokje van Koeman over te nemen na de interlandperiode van begin oktober. De grote vraag is hoe Laporta nu zal reageren op de forse nederlaag tegen Benfica. Na de teleurstellende wedstrijden tegen Bayern München (0-3 nederlaag) en Granada (1-1) richtte de voorzitter van Barcelona zich middels een video op social media tot de fans.