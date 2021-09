Voetbalpraat legt pijnpunten Barça bloot: ‘Een draaicirkel van een vrachtwagen’

Woensdag, 29 september 2021 om 23:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:00

Barcelona liep woensdagavond tegen de zoveelste tik aan door op bezoek bij Benfica met 3-0 onderuit te gaan. De ploeg van Ronald Koeman keek in Lissabon al snel tegen een achterstand aan en kon die tegenslag niet ombuigen. Het duel en de recente ontwikkelingen waren woensdagavond ook onderwerp van gesprek bij Voetbalpraat, waar de pijnpunten van Barcelona uitvoerig werden besproken.

Cristian Willaert vond Barcelona niet heel slecht voor de dag komen op bezoek bij Benfica. "Dan zit het ook echt tegen", doelt de verslaggever van ESPN op een aantal gemiste kansen. "Wat ik wel opvallend vond en dapper van Koeman, was dat hij Piqué wisselde tijdens de eerste helft. Dat kun je doen, maar dan moet je de wedstrijd wel winnen. Hij kan hem laten staan, maar als hij dan rood krijgt, krijgt hij iedereen over zich heen. Nu kan het ook misgaan, maar dan wel op zijn eigen voorwaarde."

Marciano Vink vond het vooral een 'ongelukkige' wissel van Koeman. Piquè kreeg na twaalf minuten geel en ontsnapte vervolgens aan zijn tweede gele kaart, waarop Koeman hem naar de kant haalde. "Het was ongelukkig dat hij deze wissel moest doorvoeren", aldus Vink. "Het hele blok van zes kwam niets uit. Als je Frenkie weghaalt op het middenveld en achterin zet, weet je dat hij kan indribbelen en een overtal kan creëren. Maar als je voorin twee of drie spelers hebt die niet scoren, houdt het ergens wel op. Als je na twee minuten achter komt, weet je dat het heel lastig gaat worden."

Met name over Eric García was Vink niet te spreken. De centrumverdediger was in negatieve zin betrokken bij de eerste goal en moest er in de slotfase met rood vanaf na zijn tweede gele kaart. "Bij die eerste goal, een draaicirkel van een vrachtwagen. Kom op man. Die tegenstander (Darwin Núñez, red.) maakt een schaar. Je weet dat hij naar zijn rechterbeen gaat, als je je een beetje hebt ingelezen. Dat moet je weten. Dwing hem dan naar zijn linkerbeen. Hij doet een schaar, kan hem vooruit spelen en schiet in de korte hoek, dat mag nooit gebeuren."

Kees Kwakman denkt niet dat Koeman nog heel lang aanblijft als trainer van Barcelona. "Je hebt het idee dat het elk moment afgelopen kan zijn met Koeman door het hele gebeuren. Dan komt zo'n nederlaag er overheen. Maar ze hikken natuurlijk tegen die afkoopsom aan." Willaert, die direct na de wedstrijd een belletje pleegde naar zijn Spaanse ESPN-collega Jordi Blanco, deelt de mening van Kwakman. "In Spanje denken ze dat dit de druppel is."