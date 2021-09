Keiharde kritiek op Luuk de Jong; Mundo Deportivo pakt ook Frenkie aan

Woensdag, 29 september 2021 om 23:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:55

Luuk de Jong was woensdagavond de slechtste speler van Barcelona in de wedstrijd tegen Benfica, zo oordeelt Sport. De Catalaanse sportkrant deelt de aanvaller een 2 uit voor diens optreden in Portugal. De Jong liet bij een 1-0 achterstand een enorme kans op de gelijkmaker liggen en die misser kwam Barcelona duur te staan, daar Benfica uitliep naar een 3-0 overwinning.

Barça kreeg kort na het openingsdoelpunt een enorme kans op de gelijkmaker, toen Frenkie de Jong doorbrak en de bal breed legde op Luuk de Jong. De spits leek de bal in het lege doel te kunnen schuiven, maar had niet op de sliding van verdediger Lucas Verissimo gerekend. "Een nummer 9 van Barcelona kan niet voor open doel missen zoals Luuk de Jong deed na de pass van Frenkie de Jong, ongeacht hoe snel Verissimo het blok zette. De Jong bood niets in de voorhoede." De krant vat het optreden van iedere speler in één woord samen en kiest voor de spits het woord 'onhandig'.

"Wat doet Luuk de Jong nou?" ?? De spits krijgt een grote kans om Barça weer naast Benfica te zetten maar mist ?? #ZiggoSport #UCL #BENBAR pic.twitter.com/1qg93s4T9F — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Ook de Spaanse versie van Goal geeft Luuk de Jong met een 2 het laagste cijfer van alle spelers. "Hij beseft nog steeds niet waar hij is. Op onbegrijpelijke wijze miste hij toen de keeper al op de grond lag. Hij begreep weer niet hoe Barcelona ten aanval trok." Mundo Deportivo spreekt van een 'onvoorstelbare' misser, maar licht ook de rol van Frenkie de Jong uit. "Vroeg de situatie echt om een extra pass naar zijn naamgenoot, of moest hij zelf schieten? Na honderd wedstrijden voor Barcelona heeft de Nederlander de verwachtingen die er waren bij zijn komst nog allesbehalve ingelost."

Sport is iets genadiger voor Frenkie de Jong, die na de vroege wissel van Gerard Piqué terugschoof van het middenveld naar de achterhoede. "Op het middenveld bracht hij energie in het spel, maar Koeman smoorde dat in de kiem door hem naar de achterhoede te halen. Hij was geobsedeerd door zijn systeem met drie centrale verdedigers en daar werd een van de uitblinkers het slachtoffer van." De krant beoordeelt het optreden van Frenkie de Jong met een 5, terwijl hij van Goal zelfs een 7 krijgt en benoemd wordt tot beste speler van Barcelona.

"Hij was degene die het meeste voetbal in de ploeg bracht en kansen creëerde, totdat Koeman besloot dat hij als centrumverdediger moest spelen. Daar raakte al zijn aanvallende potentieel verloren en daardoor speelde hij geen belangrijke rol meer. Bij een 3-0 stand wist hij nog wel een vierde goal van Benfica te voorkomen." Memphis Depay krijgt van de voetbalwebsite een 5, met name voor zijn inzet en omdat hij te weinig hulp kreeg van Luuk de Jong. Sport is kritischer, zag dat 'niets' lukte bij Depay en geeft hem een 4.