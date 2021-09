Ronald Koeman erkent: ‘Dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja’

Woensdag, 29 september 2021 om 23:34 • Dominic Mostert

De verliespartij tegen Benfica van woensdagavond komt hard aan bij Ronald Koeman. De trainer van Barcelona is door de 3-0 nederlaag onder nóg grotere druk komen te staan. In een eerste reactie aan de internationale pers geeft Koeman aan dat hij 'niet weet' of hij door de club gesteund wordt. Van de spelersgroep voelt hij wel steun.

"Het resultaat is moeilijk te accepteren. Het reflecteert niet wat we zagen op het veld", stelt Koeman. "We speelden goed tot de 2-0 en hadden vier duidelijke kansen om te scoren." Het verval van Barcelona moet volgens Koeman in de juiste context worden gezien. "Iedereen kent de problemen van Barcelona. Je kunt niet meer over Barcelona praten als over de ploeg van weleer. Ik voel me gesteund door de spelers. Door de club? Dat weet ik niet, dat weet ik niet."

In gesprek met RTL7 spreekt Koeman van een 'harde nederlaag'. "En als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij, ja", beaamt de Nederlander. Met 'de situatie' doelt hij op de smalle selectie en de vele blessures van de club. "Als je dan ook nog een aantal spelers mist, met name in de aanval… We hebben niet eens een rechtsbuiten in de selectie van Barcelona."

"We missen Dembélé en Braithwaite, Ansu Fati kan maar kort spelen, Coutinho is nog niet honderd procent… Met alle jonkies waar we mee eindigen, vind ik het allemaal niet zo vreemd hoor", aldus Koeman, die niet volledig meegaat in het idee dat 'alles tegenzit'. "Geluk moet je ook afdwingen. Natuurlijk zijn er momenten in een wedstrijd, zoals de kans van Luuk de Jong, die ervoor kunnen zorgen dat het opeens een andere wedstrijd is. Maar het is wel heel makkelijk om alleen de factor geluk te benoemen."