Kenneth Perez: ‘Kevin Blom, maak je nou niet óók belachelijk in de CL’

Woensdag, 29 september 2021 om 23:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:27

Kenneth Perez haalt woensdagavond op Twitter hard uit naar Kevin Blom. De Nederlandse arbiter besloot als VAR om scheidsrechter Georgi Kabakov naar de zijkant te roepen voor een mogelijke strafschop voor Sevilla in de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Volgens Perez was dat een totaal ridicule beslissing. "Maak je nou niet óók belachelijk in de Champions League, houd het bij de Eredivisie", schrijft Perez op Twitter.

Wolfsburg leek op weg naar de zege, maar moest vijf minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker slikken. Josuha Guilavogui raakte na het wegtrappen van de bal het been van Erik Lamela en zag tot zijn verbazing dat scheidsrechter Georgi Kabakov door VAR Kevin Blom naar het scherm werd geroepen. De Bulgaarse scheidsrechter bestrafte de actie van de Wolfsburg-verdediger met zijn tweede gele kaart en een strafschop, waardoor de ploeg van Van Bommel de zege alsnog door de handen zag glippen.

Maak je nou niet ook belachelijk in de @ChampionsLeague - hou het bij de @eredivisie #Blom — Kenneth Perez (@kennethperez10) September 29, 2021

In de studio van Ziggo Sport reageert ook Rafael van der Vaart vol onbegrip. "We hebben het vaak over scheidsrechters die zelf niet gevoetbald hebben, maar hier hoef je niet voor gevoetbald te hebben", aldus Van der Vaart. "Wat ben je aan het doen als VAR? Die jongen tikt gewoon de bal met zijn punt weg. Dat doe je met een gestrekt been. Hij houdt op het laatst ook nog eens in."

Van der Vaart ziet een stilstaand beeld waarop de noppen van Guilavogui kort het scheenbeen van Lamela lijken te raken. “Maar dat is helemaal niet het moment”, benadrukt hij. “Het is al een schande dat de scheidsrechter wordt geroepen en gaat kijken. Hij wordt dan toch beïnvloed door dat beeld en moment. Natuurlijk ziet dat er erg uit, maar het heeft er niets mee te maken. Het is echt een schande. Onbegrijpelijk. Blom vind ik wel de hoofdschuldige.”

Op Twitter begrijpt ook Arnold Bruggink niets van de controversiële beslissing. "Dat is toch geen pingel man, wat een schande", schrijft Bruggink. Ook bij Voetbalpraat werd verbaasd gereageerd op de actie van Blom. "Wij moeten ons allemaal even schamen als Nederlander, dat een Nederlandse scheidsrechter hiervoor een strafschop geeft", aldus Kees Kwakman. "Daar was niks aan de hand. Elk mens die ooit ook maar een beetje gevoetbald heeft vindt dit geen penalty. En dan dat beeld stilzetten als hij op het scheenbeen staat. Dat was laatst bij Mike te Wierik ook. Je moet gewoon het juiste beeld laten zien." De rode kaart van FC Groningen-verdediger Te Wierik tegen Vitesse (1-1), waar Kwakman op doelt, werd uiteindelijk geseponeerd.