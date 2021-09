Kevin Blom blundert en zit Van Bommel dwars; Botman schlemiel bij Lille

Woensdag, 29 september 2021 om 22:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:11

VfL Wolfsburg heeft woensdagavond een zege in de Champions League door de vingers zien glippen. De ploeg van Mark van Bommel stond lange tijd met 1-0 voor, maar moest door ingrijpen van VAR Kevin Blom in de slotfase de 1-1 slikken tegen Sevilla na een uiterst discutabel gegeven strafschop. Red Bull Salzburg was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Lille OSC, nadat het de vierde en vijfde penalty van dit Champions League-seizoen kreeg. Bij de eerste strafschop mocht Salzburg van geluk spreken, daar Sven Botman eerst de bal raakte.

VfL Wolfsburg - Sevilla 1-1

Heel verheffend was het duel tussen Wolfsburg en Sevilla niet. Bij de thuisploeg begon Wout Weghorst in de basis, terwijl Micky van de Ven op de bank plaatsnam. De eerste mogelijkheden waren voor de bezoekers. Na een half uur spelen leek Suso Sevilla op voorsprong te koppen, maar zijn inzet kon ternauwernood van de lijn worden gehaald door de oplettende Kevin Mbabu. Ook het tweede gevaar van de wedstrijd van Suso leidde niet tot een treffer. Ditmaal trok hij vanaf de rechterkant naar binnen om met links uit te halen, maar vond hij Koen Casteels op zijn weg.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Karim Rekik binnen de lijnen bij Sevilla, maar waren de beste kansen voor Wolfsburg. Al vroeg in de tweede helft greep de ploeg van Van Bommel de leiding via Steffen, die raak schoot uit de rebound nadat een kopbal van Weghorst nog kon worden geblokt. Weghorst kreeg vervolgens nog twee grote kansen om de score uit te bouwen, maar slaagde daar niet in. Met name bij zijn tweede poging verzuimde hij een glansrol op te eisen. De spits ging alleen op doelman Bono af, maar zag zijn inzet via de benen van de Sevilla-doelman naast de goal gaan.

Aan de andere kant was Sevilla wel trefzeker, zij het met hulp van VAR Kevin Blom. Josuha Guilavogui raakte bij het uitverdedigen het been van Érik Lamela en zag die actie bestraft worden met een strafschop en een tweede gele kaart. Ivan Rakitic benutte het buitenkansje en stuurde Casteels de verkeerde hoek in. Wolfsburg mocht in het restant van geluk spreken dat het duel niet alsnog verloren ging, daar Munir El Haddadi de bal van dichtbij op de binnenkant van de paal kopte.

Red Bull Salzburg - Lille OSC 2-1

Net als tegen Sevilla stond ook het duel met Lille in het teken van strafschoppen voor Red Bull Salzburg. De eerste keer dat de bal op de stip ging was na een half uur spelen, toen Botman een vermeende overtreding maakte en scheidsrechter Halil Umut Meler de bal op elf meter legde. Karim Adeyemi benutte het buitenkansje zelf en zette de thuisploeg op voorsprong: 1-0. Salzburg kreeg via oud-Ajacieden Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber de mogelijkheid om de score nog voor rust te verdubbelen, maar beide verdedigers slaagden daar niet in.

In het tweede bedrijf volgde de 2-0 alsnog, toen Meler voor de tweede keer naar de stip wees. Dit keer schoot Wöber een vrije trap op de arm van Burak Yilmaz en was het wederom Adeyemi die zijn hoofd koel hield vanaf de stafschopstip: 2-0. Lille deed nog wel wat terug via Yilmaz, die in de korte hoek raak schoot uit een vrije trap en daarmee doelman Philipp Köhn verraste, maar verder dan dat kwamen de Fransen niet. Salzburg gaat door de zege aan de leiding in Groep G met vier punten uit twee duels.