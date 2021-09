Sané scoort wonderbaarlijk bij doelpuntenfestijn van Bayern München

Woensdag, 29 september 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel

Bayern München heeft woensdagavond een grote stap gezet richting de knock-outfase van de Champions League. De manschappen van Julian Nagelsmann hadden in de eigen Allianz Arena geen kind aan Dynamo Kiev, dat vijf doelpunten moest incasseren. Twee daarvan kwamen op naam van Robert Lewandowski, de mooiste op die van Leroy Sané. Laatstgenoemde schoot de bal vlakbij de linkerzijlijn verrassend ineens binnen. Bayern staat met zes punten bovenaan in Groep E, Kiev blijft derde met één punt. Barcelona ging in het andere duel in de poule hard onderuit bij Benfica (3-0).

Een counteraanval had Dynamo verrassend de voorsprong op kunnen leveren, maar Viktor Tsygankov mikte de bal over. Aan de overzijde redde doelman Georgi Bushchan met een snelle reflex op een kopbal van Lewanowski. De wedstrijd was pas elf minuten onderweg toen Bayern een strafschop kreeg vanwege een handsbal van Sergiy Sydorchuk, die op die manier de hoekschop van Joshua Kimmich wilde wegwerken. Lewandowski wist raad met het buitenkansje vanaf elf meter: 1-0.

Bayern verdubbelde die voorsprong na een klein half uur via opnieuw Lewandowksi, die over het hoofd werd gezien door de Oekraïense defensie en door de as kon worden aangespeeld door Thomas Müller. Lewandowski schoot de bal vervolgens simpel achter Bushchan: 2-0. Leroy Sané had de derde Duitse treffer op de schoen, maar mikte vanaf de linkerkant van het strafschopgebied op de paal. Manuel Neuer behoedde Bayern op slag van rust voor een tegendoelpunt, toen de doelman een inzet van Carlos de Pena schitterend uit de bovenhoek tikte.

Ruim na rust kopte Serge Gnabry uit een voorzet van Alphonso Davies rakelings naast. Een minuut later, in de 68e om precies te zijn, wist Gnabry alsnog te scoren. De vleugelspits werd aan de rechterzijde van het strafschopgebied vrijgespeeld en kegelde de bal vol in de kruising: 3-0. Zes minuten later was het de beurt aan Sané, die de bal nabij de linkerzijlijn leek te gaan voorzetten, maar Bushchan verraste met een schitterend schot ineens: 4-0. Invaller Eric Maxim Choupo-Moting tekende voor het slotakkoord door een voorzet van Benjamin Pavard binnen te koppen: 5-0.