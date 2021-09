Omsmelten kampioensschaal krijgt voor Ajax een gouden randje

Woensdag, 29 september 2021 om 20:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:10

Ajax is woensdagavond in de prijzen gevallen tijdens de Dutch Creativity Awards. De Amsterdammers oogsten lof met hun actie van de omgesmolten kampioensschaal en zagen dit tijdens de uitreiking beloond worden met een Gouden Lamp in de categorie 'PR'. Ook ontving de clubs drie zogeheten Zilveren Lampen in de categorieën ‘Integrated’, ‘Activations & Promotions’ en ‘Covid-19’.

Ajax besloot in mei van dit jaar de gewonnen kampioensschaal van afgelopen seizoen om te smelten. De 42.000 kleine kampioenssterren die daar uit voortkwamen kwamen ten goede aan alle seizoenkaarthouders. Op die manier deelde de club het kampioenschap met zijn supporters onder de naam ‘a piece of Ajax’. De club kreeg vanwege de bijzondere voetbaljaargang bij hoge uitzondering een tweede identieke schaal van de KNVB, die toegevoegd is aan het museum van de club.

In totaal werden uit meer dan 950 inzendingen 207 projecten genomineerd voor een award. Daarvan won Ajax er dus vier. "Prijzen op het veld winnen is het belangrijkste bij Ajax, maar deze prijzen buiten het veld zijn we ook erg blij mee", vertelt commercieel directeur Menno Geelen van Ajax op de website van de club. "De actie kreeg wereldwijde aandacht en waardering van fans en de voetbalwereld, het is mooi om te merken dat het ook lof krijgt vanuit de wereld van reclame en creativen."

"De Gouden en Zilveren Lampen die we krijgen gaan we niet omsmelten maar we gaan de waardering wel delen met onze spelers, staf en KNVB die direct enthousiast waren over dit bijzondere gebaar naar onze fans. Wat mij betreft is dit een verlate kroon op een raar seizoen wat we hopelijk nooit meer meemaken", besluit Geelen. De Dutch Creativity Awards worden jaarlijks toegekend aan de organisaties die het meest creatief waren op het gebied van marketingcampagnes.

Ajax viel eind vorig seizoen ook al in de prijzen vanwege de weg die de club is ingeslagen op het gebied van marketing. Op 22 april werden de Amsterdammers bij de Dutch Marketing Awards namelijk uitgeroepen tot Marketing Transformer of the Year. Dat is een prestigieuze award die wordt toegekend aan organisaties die ‘aantoonbaar succesvol een marketingtransformatietraject hebben ondergaan of kunnen aantonen dat er een indrukwekkende transformatie gaande is’.