Kuyt: ‘Hij krijgt bij wedstrijden van Oranje ontzettend veel kritiek, te veel’

Woensdag, 29 september 2021 om 20:55 • Jeroen van Poppel

Dirk Kuyt vindt dat er in Nederland te kritisch wordt gekeken naar Memphis Depay. De analist van RTL 7 neemt het voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Barcelona op bezoek bij Benfica op voor de centrumspits, die een basisplaats heeft bij de Catalanen.

"Ik heb nog eens de wedstrijden van Barcelona teruggekeken en ik vind Memphis het echt wel goed doen", zegt Kuyt. "Natuurlijk heeft hij wat momentjes gehad waarop hij nog wat extra goals had kunnen maken, maar hij is echt wel de smaakmaker van Barcelona aan het worden. Het zal nooit helemaal lukken, maar hij heeft gemis van Lionel Messi toch wel goed opgepakt."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hedwiges Maduro, ook aanwezig in de studio, vindt het nog te vroeg om te oordelen. "Hij is goed bezig, maar het is altijd gekoppeld aan prestaties. Hij speelt nu bij een absolute topclub. Nu moet hij gaan presteren en goals maken en aan het eind van het seizoen word je afgerekend. Dan kan je op een gegeven moment zeggen, als hij er bijvoorbeeld 25 maakt, dat hij richting de wereldtop gaat. Hij is wel een type speler die van de aandacht houdt en die denkt: laat mij het maar doen. Telkens als hij kritiek krijgt, dan scoort hij weer. Dat past wel bij zijn karakter."

Kuyt haakt daar op in. "Ik vind dat hij in Nederland, met name bij de wedstrijden van Oranje, ontzettend veel kritiek krijgt. Te veel kritiek. In het buitenland word je anders beoordeeld. Dat is wat Hedwiges zegt: je wordt beoordeeld op de assists en goals die je maakt. Kijk gisteren naar Lionel Messi: een beetje een slow start bij Paris Saint-Germain, maar het gaat uiteindelijk om de goal die hij maakt. Als je kijkt naar de statistieken, hoe vaak hij balverlies leed, dan denk je: hij speelde eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar uiteindelijk gaat om de goal die hij maakt."

En bij Depay is dat volgens Kuyt soortgelijk. "Dat vind ik van Memphis fantastisch, want als hij de bal heeft, kan er altijd iets gebeuren. Hij moet afgerekend worden op de goals en assists die hij geeft. Als je kijkt naar zijn statistieken bij het Nederlands elftal, die zijn uitstekend. Bij Barcelona zijn ze ook goed en die moeten ook uitstekend worden. Ik hoop dat dat hem lukt."