Dirk Kuyt verdedigt zich na uithaal van Sheriff Tiraspol-trainer

Woensdag, 29 september 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Dirk Kuyt heeft woensdagavond een reactie gegeven op de uithaal van Yuriy Vernydub, de trainer van Sheriff Tiraspol, richting zijn persoon. De analist van RTL 7, die op 17 augustus zei dat clubs als Sheriff niets te zoeken hebben in de Champions League, wenst de Moldavische stuntploeg alle succes, maar biedt desgevraagd niet zijn excuses aan.

Terwijl op 17 augustus de play-offwedstrijd tussen Sheriff en Dinamo Zagreb (3-0) werd nabesproken op RTL 7, zei Kuyt dat 'dit soort clubs niets te zoeken hebben in de Champions League'. Dinsdag haalde Vernydub, de coach van de Moldaviërs, zijn gelijk richting Kuyt na de spectaculaire zege van zijn ploeg bij Real Madrid (1-2) haalde Vernydub . "De geweldige speler Dirk Kuyt heeft gezegd dat er in de Champions League geen plek is voor Sheriff", zei de coach op de persconferentie. "Ik laat graag zijn wereld in duigen vallen."

Kuyt vindt dat zijn woorden enigszins uit zijn verband zijn gerukt. "Een aantal weken geleden gaf ik aan dat de sterkste teams moeten toetreden tot de Champions League", aldus de oud-aanvaller. "Je hebt nu een verdeling in de play-offs dat de kampioenen die niet direct geplaatst zijn voor het hoofdtoernooi tegen elkaar spelen, en de nummers twee en drie spelen ook apart tegen elkaar. Ik vind: de sterkste teams moeten in de Champions League spelen. De kampioenen zijn niet per definitie de sterkste teams. Daarom vind ik dat je ook in die play-offs die groep op één hoop moet gooien, waardoor je de sterkste teams overhoudt."

Kuyt doelde naar eigen zeggen niet specifiek op Sheriff. "Dit is de eerste keer dat ik het woord Sheriff in de mond neem, want ik heb die naam helemaal niet genoemd toen. Een club als Malmö FF bijvoorbeeld heeft het nu heel lastig in de Champions League, en ik denk dat als Benfica of PSV daar zou staan, dat dat een betere ploeg is."

Sheriff krijgt ondanks alle ophef de volledige steun van Kuyt. "Ik vind het fantastisch om ernaar te kijken. Ik had het helemaal niet zo bedoeld naar Sheriff toe, maar mijn inbox op sociale media stroomde vervolgens wel vol met berichten. Het is niet zo dat ik iets heb tegen Sheriff, ik geniet er ook van dat zij zo goed presteren. Zij hebben alle rondes moeten doorlopen in de play-offs om daar te komen. Het is alleen maar mooi als er een team is dat zo boven zichzelf uitstijgt. Ik hoop dat ik een extra motivator ben en dat de dingen die ik zeg ertoe doen, zelfs in Moldavië. Succes Sheriff, ik ga jullie volgen."