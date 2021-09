Ajax publiceert miljoenenverlies en verwacht geen grote verbetering

Woensdag, 29 september 2021 om 18:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:31

Ajax heeft de financiële cijfers van het boekjaar 2020/21 gepubliceerd. De kampioen van Nederland meldt een nettoverlies van 8,1 miljoen euro, tegenover een winst van 20,7 miljoen euro in het seizoen daarvoor. De club wijst de coronacrisis aan als voorname oorzaak van de rode cijfers. De omzet is met 37,1 miljoen euro gedaald tot 125,2 miljoen euro, ook 'vooral' door het ontbreken van publiek in wedstrijden. Het eigen vermogen is met 6,8 miljoen euro gedaald naar 222 miljoen euro.

Uit spelersverkopen heeft Ajax 86,1 miljoen euro opgehaald, met name als gevolg van de transfers van Donny van de Beek naar Manchester United, Sergiño Dest naar Barcelona, Hakim Ziyech naar Chelsea en Lassina Traoré naar Shakhtar Donetsk. De transfer van Traoré is de grootste die Ajax de afgelopen zomer deed. Het verlies is dus ook te verklaren doordat grotere transfers uitbleven. Een andere reden voor de financiële schade is de royale compensatieregeling die Ajax vorig seizoen afsprak met zijn eigen supporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het terugbetalen van seizoenkaarten en gerelateerde kosten heeft een schadebedrag van 35 miljoen euro opgeleverd, meldde De Telegraaf vorige maand. Ajax-supporters kregen het volledige betaalde bedrag van de seizoenkaart terug, tenzij ze daar uit eigen initiatief vanaf zagen om de club te steunen. Daarbovenop komt dat Ajax geen enkele inkomsten haalde uit de losse kaartverkoop, terwijl dat in een normaal seizoen met Europese wedstrijden een bedrag van zeventien miljoen euro opbreng.

Ajax verwacht ook komend seizoen verlies te lijden. "De voortdurende coronacrisis heeft naast een negatieve impact op het operationele resultaat ook een negatieve impact op de transfermarkt en de daarmee samenhangende transferresultaten", schrijft men. "Zowel het operationele resultaat als het resultaat na belastingen in 2021/22 zullen door deze impact naar verwachting negatief zijn. Mogelijke transferresultaten en sportieve resultaten in de tweede helft van het seizoen 2021/22 kunnen er voor zorgen dat alsnog een positief nettoresultaat tot stand kan worden gebracht."

Ajax heeft aanspraak gemaakt op NOW 3-subsidies voor een bedrag van 10,7 miljoen euro. De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen.

Uit de ontvangen gelden van de Champions League-deelname heeft Ajax verder een eenmalige solidariteitsbijdrage van drie miljoen gedaan aan de Eredivisie C.V., voor verdere verdeling onder de clubs dit geen Europees voetbal spelen. Die afspraak werd gemaakt toen het seizoen 2019/20 voortijdig werd onderbroken door het coronavirus en Ajax als koploper de Champions League in mocht.

In het seizoen 2019/20, dat in Nederland door corona vroegtijdig werd afgebroken, boekte Ajax een nettowinst van 20,7 miljoen euro. Dat was vooral te danken aan een positieve transferbalans van 84,5 miljoen euro, gecreëerd door de verkopen van Matthijs de Ligt en Kasper Dolberg, die in dat boekjaar vielen. Het operationeel resultaat, dus zonder transfers meegerekend, was toen al 3,2 miljoen euro in het rood.