Koeman gaat voor 3-5-2-formatie met tweemaal De Jong plus Depay

Woensdag, 29 september 2021 om 19:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:01

De opstelling van Barcelona voor de Champions League-wedstrijd tegen Benfica is bekend. Ronald Koeman kiest met Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong voor drie Nederlands internationals en hanteert een 3-5-2-formatie. Het duel tussen Benfica en Barcelona begint om 21.00 uur in Estádio da Luz. Barcelona verloor de eerste groepswedstrijd met 0-3 van Bayern München, terwijl Benfica met 0-0 remiseerde bij Dynamo Kiev.

Ousmane Dembélé, Pedri, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Jordi Alba en Alex Balde staan al enige tijd aan de kant door blessureleed. Sergi Roberto en Pedri keerden juist terug in de wedstrijdselectie. De verdediger ontbrak zondag tegen Levante (3-0 zege) door buikgriep, terwijl de middenvelder last van zijn dijbeen had. Tegen Benfica hebben ze allebei een basisplaats. Bovendien is Frenkie de Jong weer inzetbaar; hij ontbrak tegen Levante vanwege een competitieschorsing. Gavi en Nico González verliezen hun basisplaats.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ansu Fati kende tegen Levante een goede invalbeurt, door het laatste doelpunt van de wedstrijd te maken. Hij stond echter 323 aan de kant met een ernstige knieblessure en Koeman laat hem dan ook niet in de basis beginnen tegen Benfica. Toch is de voorhoede gewijzigd. Omdat Barcelona 3-5-2 speelt, verdwijnt Philippe Coutinho uit de voorste linie, die nu wordt gevormd door Luuk de Jong en Depay. Koeman zit momenteel in LaLiga een schorsing uit, maar staat in de Champions League wel gewoon langs de kant.

Het duel met Benfica is voor Koeman van groot belang. In de afgelopen twee weken is de druk op de trainer flink toegenomen en wordt al gesproken over potentiële opvolgers. Dinsdag zei Fabrizio Romano in zijn Here We Go-podcast dat de komende twee wedstrijden van Barcelona cruciaal zijn voor Koeman. Het gaat om de duels met Benfica en Atlético Madrid (LaLiga). "Als die wedstrijden allebei worden gewonnen, heeft hij misschien kans om aan te blijven. Zo niet, dan is de kans aanzienlijk dat hij de club verlaat."

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen, Verissimo; Lazaro, Joao Mario, Weigl, Grimaldo; Rafa Silva, Darwin Nunez, Yaremchuk.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Araujo, Piqué, Eric García, Dest: Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Depay, Luuk de Jong.