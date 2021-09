Slot looft smaakmaker van Feyenoord: ‘Dat zag je ook bij Ajax - Besiktas’

Woensdag, 29 september 2021 om 16:56 • Daniel Cabot Kerkdijk

Arne Slot hoopt dat Jens Toornstra ook komend seizoen voor Feyenoord speelt. De ervaren middenvelder beschikt over een aflopend contract en staat zelf open voor een langer verblijf bij de club uit Rotterdam-Zuid, al heeft de club zelf nog geen datum voor een gesprek willen prikken. Slot wilde daarnaast daags voor het Conference League-duel met Slavia Praag niet stilstaan over de continuïteit van Guus Til, ook omdat er in het huurcontract met Spartak Moskou geen optie tot koop is opgenomen.

“Het is mooi dat Jens graag wil blijven en hij speelt ook alles. Wij willen ook met hem door. Maar voor verdere vragen over contracten moet je bij Frank Arnesen zijn”, verwees Slot donderdag naar de technisch directeur van Feyenoord. Gesprekken over het verlengen van de verbintenis zijn nog altijd niet gepland en dat is in de optiek van Leegreg Fer van de Wasserman Group toch een opmerkelijke situatie, mede omdat Toornstra binnen de club als een voorbeeldprof wordt gezien en hij ook een van de eerste was die salaris wilde inleveren om Feyenoord in de coronaperiode tegemoet te komen.

“Jens ervaart wel dat hij op de club wordt gerespecteerd voor wat hij als speler voor Feyenoord heeft betekend en nog steeds betekent. Dat respect zie je dan graag terug in contractverlenging, of tenminste een poging daartoe. Er is nog geen datum geprikt om in gesprek te gaan, maar de directie heeft wel aangegeven dat dit zal gebeuren. Het lijkt mij voor alle partijen een goede zaak dat op termijn duidelijkheid is over Jens' toekomst. We wachten het af”, vertelde Fer aan Voetbal International.

Slot weet niet of er een kans bestaat dat Til na dit seizoen in De Kuip kan blijven. “Ik ben nu nog niet bezig met volgend seizoen. Er is geen optie tot koop. Voor hem en voor Feyenoord is het goed dat hij zo presteert als hij nu doet. Het wordt voor hem een uitdaging om dat vast te houden.” Til maakte tot nu toe elf goals in dertien officiële optredens voor Feyenoord. “Ik had al heel snel door dat we Guus nodig hadden. Zijn diepgang is heel goed bruikbaar.”

“Zijn enorme dynamiek in het drukzetten is ook heel belangrijk voor ons. Hij kan echt mensen van de bal aflopen”, somt Slot op. “Dat is heel belangrijk in het drukzetten. Dat zag je bij Ajax - Besiktas ook heel veel, dat spelers van Ajax op basis van fysiek de bal veroveren. De afgelopen twee jaar van Guus waren geen doorslaand succes. Dus ik had goede hoop dat hij haalbaar was, mits het financieel haalbaar was. Dat kostte wat moeite, omdat wij niet zijn hele salaris konden afdekken.”