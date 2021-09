‘Het ontslag was heel vervelend, zeker omdat PSV mijn club is’

Woensdag, 29 september 2021 om 15:17 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor Mark van Bommel doet het ontslag bij PSV hem nog altijd pijn, zo geeft de trainer aan tegenover de Volkskrant. Na een valse start bij VfL Wolfsburg heeft hij de boel bij de Bundesliga-club inmiddels echter op de rit. Woensdagavond staat het Champions League-duel met Sevilla op het programma.

Sinds het ontslag bij PSV in december 2019 zat Van Bommel anderhalf jaar zonder baan. “De kras op mijn ziel zal blijven, maar in het voetbal kom je elkaar altijd weer tegen. Het ontslag was heel vervelend, zeker omdat PSV mijn club is”, zo geeft de voormalig middenvelder aan. De trainer had naar eigen zeggen veel moeite met zijn ontslag. “Snel ben ik met mensen uit de voetballerij gaan praten, ook omdat je niet weet hoelang het gaat duren. Ik had een week na mijn ontslag weer ergens kunnen beginnen, maar dat wilde ik niet. Je moet ook niet gelijk pakken wat er is. Zo wanhopig was ik niet.”

Van Bommel wilde ontdekken wat hij niet goed had gedaan bij PSV. “Mijn conclusie was: op het veld, en met spelers, moet ik niets veranderen. Alleen verbeteren, door bijvoorbeeld andere oefeningen aan de stof toe te voegen.” Door veel te praten met mensen uit de voetbalwereld, waaronder Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Willem van Hanegem, Dick Advocaat, Ronald de Boer en Ruud Gullit, heeft Van Bommel zichzelf opnieuw uitgevonden. “Fussballlehrer, noemen ze dat hier. Dat je het elftal laat voetballen zoals je zelf zou willen, dat er lijn in zit.”

Van Bommel kende een matige start bij Wolfsburg. Zo leed hij vijf nederlagen tijdens de oefencampagne en werd de Bundesliga-club uit het bekertoernooi gehaald door een wisselfout van Van Bommel. “Ik heb steeds gezegd tegen de groep: het komt wel. We zochten ook bewust zware tegenstanders uit. Intern bleef alles rustig. Alleen: op een gegeven moment moet je wel gaan winnen.” Tijdens de competitie begon het ineens te draaien bij Wolfsburg. Afgelopen weekeinde leed de ploeg op bezoek bij TSG Hoffenheim (3-1) voor het eerst deze competitie een nederlaag.

Volgens Van Bommel moeten de doelstellingen voor dit seizoen wel realistisch blijven, al ziet de oefenmeester genoeg perspectief in de Champions League. “In de Champions League zitten we in een poule waar wat mogelijk is, met Sevilla, Red Bull Salzburg en Lille OSC. Iedereen kan door, iedereen kan eruit.” Wolfsburg en Sevilla trappen woensdagavond om 21:00 uur in de Volkswagen Arena af. Die Wölfe speelden een kleine twee weken geleden met 0-0 gelijk tegen Lille, terwijl Sevilla niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Red Bull Salzburg.