Chris Woerts: ‘Nederland is het domste jongetje van de klas geweest’

Woensdag, 29 september 2021 om 14:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:50

Chris Woerts juicht het legaliseren van de online gokmarkt toe. Vanaf vrijdag 1 oktober mogen clubs en bedrijven officieel een samenwerking met elkaar aangaan. Volgens de sportmarketeer werd dit hoog tijd, aangezien er miljoenen mee zijn te verdienen.

Online gokken kon de voorbije jaren al op verschillende manieren en bij verschillende bedrijven, maar was eigenlijk illegaal. Door een wijziging van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) is dat vanaf 1 oktober anders. Het wordt dan legaal om op online op sportwedstrijden te gokken, waardoor er voor clubs ook een nieuwe inkomstenbron lonkt. “Een goede zaak, maar er is echt te lang mee gewacht”, geeft Woerts aan bij RTV Rijnmond. “De overheid heeft de Nederlandse voetbalclubs vijftien jaar lang een bron van inkomsten onthouden. Je praat dan over een bedrag van rond de 240 miljoen euro. En dan te bedenken dat clubs uit andere landen dit al wel kregen.”

De bekende sportmarketeer is blij dat online gokken eindelijk gereguleerd wordt. “Nederland is hierin eigenlijk het domste jongetje van de klas geweest, het lachertje van Europa. We zijn een van de laatste landen die dit legaliseert. Als je zaken verbiedt, zorg je voor illegaliteit.” Ondanks dat er meer mogelijkheden komen voor gokkers, bedrijven en Nederlandse clubs, tempert Woerts eventuele euforie. “Het wordt dan wel legaal, de Nederlandse wetgeving blijft op dit gebied de strengste van Europa. Er mag pas na 21:00 uur reclame worden gemaakt voor online gokken en alleen gericht op personen van boven de 25 jaar."

TOTO maakte eind juli bekend een samenwerking aangegaan te zijn met tien Eredivisie-clubs, namelijk PSV, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, FC Twente en RKC Waalwijk. De aanbieder van sportweddenschappen bereidde zich met deze stap alvast voor op de legalisatie van de gokmarkt. Het logo van TOTO zal bij alle clubs zichtbaar zijn op de mouw van de shirts. Woerts weet naar eigen zeggen welke bedragen er gemoeid zijn met de contracten bij clubs als Feyenoord en Sparta, maar wilde deze niet noemen.